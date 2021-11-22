Innovid在中国推出智能电视和视频技术，任命前谷歌广告平台总经理David Chen领导中国业务

美国纽约讯, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的智能电视广告投放与独立监测平台公司Innovid今日宣布进入中国市场。该公司已任命前谷歌广告平台总经理、前阳狮媒体集团董事总经理陈稘先生担任中国区执行董事，领导公司的在华业务。Innovid在今年底公开上市之前进入中国市场，进一步扩大了其在全球范围内智能电视广告与投放监测业务。



基于此次在华技术部署，全球营销人员现可运用Innovid的创新广告技术，以个性化广告体验来触达本地消费者，并且独立评估广告宣传的效果。正式进入中国市场后，Innovid在超过75个国家和地区跨渠道、跨设备、跨媒体，统一为全球营销人员提供真实准确的广告监测服务。

中国市场拥有近10亿活跃互联网用户，为全球广告主提供了一个触达消费者的巨大机会。中国受众关注视频，通晓科技，与智能电视的交互程度高。据eMarketer统计，中国的数字视频消费量远超亚太地区的其他国家，五成以上的中国联网家庭都使用OTT设备收看电视内容。

Innovid首席执行官Zvika Netter表示：“Innovid是一家全球领先企业，为品牌和受众提供创新性和革命性的智能电视和视频体验。国际品牌正想方设法来触达这批精通科技的中国消费者，营销人员可运用Innovid的整合基础设施，扩大广告触达，提高广告的相关性。随着Innovid将业务拓展至中国市场，现在Innovid的客户更加全面地了解全球广告宣传的效果。这是另外一项关键之举，打破复杂多样的智能电视带来的广告监测瓶颈。”

全球品牌可针对中国市场，运用Innovid的独立广告监测与动态创意解决方案，为消费者打造个性化和一体化的广告体验。Innovid已和谷歌、亚马逊等世界最大的媒体方开展广告业务合作。Innovid进入中国市场后，广告主还可在中国的媒体方投放和监测广告。另外，程序化创意伙伴也可运用该公司的动态创意优化解决方案。

随着Innovid在中国的发展，陈稘先生将领导公司战略，帮助国际客户开展业务。陈稘先生在亚太地区拥有20多年的广告技术与互联网行业经验，曾任阳狮媒体集团董事总经理、谷歌广告平台总经理，管理DoubleClick、YouTube及AdMob等媒体和广告平台业务。最近，他曾任MAXBIT的管理合伙人兼首席执行官。

陈稘先生表示：“随着互联电视业务在全球持续增长，我很高兴成为Innovid一员，并帮助公司达成未来智能电视广告的愿景在中国得以实现。中国市场为众多品牌带来了难得机会，让品牌触达中国受众。他们非常关注视频内容。我非常期待，支持Innovid的全球合作伙伴，开展有影响力的广告宣传。”

Netter补充道：“在过去几年，我们一直关注提升Innovid在亚太地区的影响力，已在日本和新加坡设立办事处。我深信，有了Innovid的创新技术，再加上David（陈稘先生）深厚的本地专业知识，我们将携手全球品牌共创更高价值。”

如需了解Innovid如何帮助全球品牌和机构在中国开展智能电视广告宣传，请访问 www.innovid.com 。