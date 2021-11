Quadient réalise avec succès un nouveau placement privé Schuldschein d’un montant de 270 millions d’euros dans des conditions très favorables

English French

Cette nouvelle émission permet d’anticiper une partie du refinancement des placements privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023, ainsi que le remboursement de l’obligation ODIRNANE d’ici juin 2022

Réduction du coût moyen et extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe

Maintien d’un bilan sain dans le cadre de la deuxième phase de la stratégie « Back to Growth »





Paris, le 22 novembre 2021,



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui avoir levé avec succès l’équivalent de 270 millions d’euros (i.e. 178 millions d’euros et 105 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein. En raison d’un fort intérêt des investisseurs, le volume de la transaction a été porté à 270 million d’euros contre 100 million d’euros initialement prévus.

Combinée à la position de trésorerie actuelle du Groupe, cette nouvelle émission vise à anticiper une partie significative du refinancement des placements privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023 (81 million d’euros et 187 millions d’euros respectivement), ainsi que le remboursement de l’obligation ODIRNANE d’ici juin 2022 (265 millions d’euros).

Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l’Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement privé Schuldschein s’établit à environ 1,63%, ce qui entraînera une réduction du coût moyen de la dette du Groupe.

De plus, avec des maturités comprises entre 5 et 7 ans, cette nouvelle émission, combinée au remboursement immédiat à hauteur de 130 millions d’euros des placements privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023, permettra au Groupe d’allonger la maturité moyenne de sa dette.

Ce nouveau placement privé est soumis au respect des covenants hors activités de leasing actuellement en place, incluant notamment un levier financier hors activités de leasing1 inférieur à 3,0x.

Laurent Du Passage, Directeur financier de Quadient, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l’émission de ce nouveau placement privé Schuldschein, que nous avons finalisée avec succès dans des conditions très favorables et avec une forte demande de la part des investisseurs. Nous sommes tout particulièrement satisfaits par le taux d’intérêt que nous avons obtenu sur ce nouvel emprunt, tenant compte des différentes maturités allant jusqu’à 7 ans et de la combinaison d’euros et de dollars américains. Cette opération nous donne une flexibilité financière accrue pour gérer nos échéances de dettes en 2022 et 2023, y compris le remboursement de l’obligation ODIRNANE d’ici juin 2022. Elle permettra également à Quadient de maintenir un bilan sain pour soutenir l’exécution de la deuxième phase de la stratégie Back to Growth. »

Pour rappel, la dette nette du Groupe s’établissait à 526 millions d’euros au 31 juillet 2021, avec une position de trésorerie robuste de 722 millions d’euros, comprenant une trésorerie disponible de 322 millions d’euros et une ligne de crédit non tirée pour un montant de 400 millions d’euros.

Calendrier financier

7 dé cemb re 2021 : Ventes du T3 2021 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris).





À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/.

1 Dette nette hors leasing / EBITDA hors leasing. Données excluant la norme IFRS 16

(EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels)

