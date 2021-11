English Danish

Til Nasdaq Copenhagen A/S 22. november 2021

Meddelelse nr. 107/2021











Debitormassens sammensætning





I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om debitormassens sammensætning i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.



Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.



For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.



Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.



Venlig hilsen

Jyske Realkredit



Vedhæftet fil