TORONTO, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les données d’un nouveau sondage* mené par Equifax Canada, les consommateurs et les propriétaires de petites entreprises sont plus positifs à l’égard du magasinage des Fêtes à l’approche du Vendredi fou. Les données Equifax indiquent également que l’optimisme des consommateurs se traduit par une hausse des dépenses moyennes par carte de crédit de 17,6 % au T3 2021 par rapport au T3 2000. Les dépenses mensuelles moyennes par carte de crédit du trimestre en cours s’élèvent à plus de 1 400 $, ce qui représente le montant le plus élevé enregistré en trois ans.



« Les produits ayant pris le plus de temps à se remettre de la pandémie sont les cartes de crédit, une tendance qui s’observe également dans d’autres pays, a précisé Rebecca Oakes, vice-présidente adjointe, Analyse avancée chez Equifax Canada. Le caractère saisonnier, la demande comprimée et le fait que les consommateurs recommencent à voyager, combinés à la hausse de l’inflation, peuvent être imputables à une hausse des achats. Nous verrons peut-être également une légère augmentation trimestrielle des soldes et de l’utilisation des cartes de crédit en raison du caractère saisonnier. »

Les deux tiers des répondants au sondage (64 %) ont indiqué prévoir dépenser à peu près autant que l’an dernier, alors que 9 % ont précisé prévoir dépenser davantage. Ces chiffres sont considérablement plus élevés que ceux de 2020. En effet, 58 % des répondants avaient alors indiqué qu’ils dépenseraient autant, et 4 %, qu’ils dépenseraient davantage. Cette année, seulement 25 % des répondants ont affirmé qu’ils dépenseraient moins, ce chiffre étant nettement inférieur à celui enregistré en 2020 (33 %).

Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont été beaucoup plus nombreux que ceux âgés de 35 ans à répondre qu’ils magasineraient davantage pendant la période des Fêtes (17 % contre 6 %). C’est également le cas de ceux qui ont des enfants de moins de 18 ans à la maison (15 %), comparativement à ceux qui n’ont pas de jeunes enfants (7 %).

« Les détaillants de toutes tailles peuvent tenir pour acquis que la plupart des consommateurs achèteront beaucoup de cadeaux des Fêtes pour leurs amis et les membres de leur famille, a ajouté Mme Oakes. Il s’agit d’un autre signe indiquant le début de la fin des impacts de la pandémie. Il est toutefois impératif de rappeler aux gens de respecter leurs limites financières et de préparer un budget réaliste pour éviter tout stress financier pendant la prochaine année. »

Heureusement, le sondage a révélé que 57 % des Canadiens préparent un budget pour leur magasinage des Fêtes. De plus, un pourcentage beaucoup plus élevé (70 %) d’entre eux utilisent leurs cartes de crédit plus souvent que l’argent comptant pour régler leurs achats comparativement à 2020. Enfin, le tiers (31 %) des répondants ont indiqué qu’ils utilisaient plus d’une carte de crédit pour effectuer leurs achats des Fêtes, alors que 26 % ont ajouté que leur dette mensuelle de carte de crédit serait plus élevée pendant les Fêtes.

QUAND ET OÙ LES GENS PRÉVOIENT MAGASINER

Environ la moitié (49 %) des répondants ont répondu qu’ils prévoyaient profiter des ventes du Vendredi fou, 44 % pensent profiter des ventes du Cyberlundi, et 34 %, de celles du samedi des petites entreprises. Plus de la moitié (56 %) des consommateurs ont indiqué qu’il était plus probable qu’ils magasinent en ligne en cette période des Fêtes à cause de la pandémie, et la moitié (51 %) ont répondu prévoir faire davantage d’achats en magasin pour soutenir les commerces locaux. Les achats en ligne ont chuté de 9 % par rapport à l’an dernier.

PLANS DES PETITES ENTREPRISES POUR ATTIRER LES ACHETEURS PENDANT LES FÊTES

Equifax Canada a également mené un sondage** auprès de plus de 300 propriétaires de petites entreprises. Parmi ces derniers, 39 % ont indiqué qu’ils avaient autant confiance en leur entreprise que l’an passé par rapport aux Fêtes, et 36 % ont précisé avoir plus confiance cette année. Seulement 20 % ont répondu avoir moins confiance.

« Les propriétaires de petites entreprises, en particulier, ont plus de raisons d’être optimistes que l’an dernier, alors que la plupart de ces dernières avaient dû fermer leurs portes en raison du confinement imposé par le gouvernement, a déclaré Jeff Brown, dirigeant commercial des petites et moyennes entreprises chez Equifax Canada. Il y a de bonnes raisons de croire que les petites entreprises réussiront beaucoup mieux, surtout celles des secteurs de l’alimentation et des boissons, ou encore de l’hôtellerie. »

Plus de la moitié des propriétaires interrogés (56 %) ont répondu que leur entreprise prendrait des mesures supplémentaires pendant la période des Fêtes pour mousser leur chiffre d’affaires, notamment en ayant recours à des ventes et à des rabais (25 %), en investissant davantage dans les médias sociaux (21 %) ou en offrant la livraison gratuite (16 %). Quatre propriétaires sondés sur dix (38 %) ne prévoient rien faire de différent pour attirer les clients à l’approche des Fêtes. Fait intéressant, les propriétaires d’entreprises actives depuis plus de six ans sont beaucoup plus susceptibles de déclarer ne rien prévoir pour attirer la clientèle (47 %, contre 18 % pour les propriétaires d’entreprises actives depuis moins de six ans). Les propriétaires de nouvelles entreprises ont été plus nombreux que les propriétaires d’entreprises actives depuis plus d’un an (71 % contre 28 %) à répondre que leur clientèle pouvait les soutenir pendant la période des Fêtes en partageant ou en publiant des renseignements sur leur entreprise sur les médias sociaux.

« Les propriétaires de petites entreprises méritent certainement des encouragements en cette période des Fêtes », ajoute M. Brown.

* Un sondage en ligne a été réalisé du 11 au 13 septembre 2021 auprès de 1 500 Canadiens au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d’erreur pour ce sondage était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

** Equifax Canada Co. a demandé à Léger de mener un sondage en ligne auprès de 300 propriétaires, directeurs et décideurs de petites (255) et moyennes (45) entreprises au Canada dans les secteurs de l’alimentation, de la construction, du commerce de détail et du voyage. Il a été réalisé entre le 20 et le 29 août 2021 au moyen du panel en ligne de Léger.

