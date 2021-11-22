OKEx今年的交易量增长超过300%

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塞舌尔维多利亚, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和DeFi生态系统OKEx今天报告，其在今年的总交易量同比增长了308%。OKEx的所有上市资产总交易量从2020年10月的1.8万亿美元增加到2021年10月的7.4万亿美元。



将这一巨大增长分解来看，OKEx的永续合约产品交易量增幅最大，同比增长455%。加密货币现货和期货产品的交易量也大幅增长，涨幅分别为365%和209%。

2021年10月，BTC、DOGE、SHIB、OKB、ETH和SOL名列OKEx现货市场交易量最高的前10大资产。这10种资产的总现货交易量达到了65亿美元以上的月度最高水平，反映出行业层面对以狗为主题的memecoin以及去中心化金融的兴趣不断提升。

OKEx在交易量方面实现显著增长的同时，该公司也在市场上率先推动进入DeFi、GameFi和非同质代币（NFT）领域。今年秋季，OKEx在其网站和手机应用上推出了DeFi模式，其中包含定制Web 3.0钱包，以及一个NFT交易平台和play-to-win（游戏玩赚）加密货币游戏中心。该平台最近还推出了高级交易功能，即投资组合保证金，专门用于提高专业和机构交易者的资本效率。

OKEx首席执行官Jay Hao表示：“看到过去一年的积极增长趋势，我们感到非常高兴。

这一切离不开我们宝贵客户的支持，他们是备受信赖的OKEx大家庭。在过去一年，我们坚持履行通过推出各种产品为客户提供更佳服务的承诺，包括在OKEx平台推出新的DeFi模式，这包括自主保管式去中心化钱包以及一个NFT交易平台和区块链游戏中心。

为满足机构和专业交易者的需求，我们推出了类似于CME的投资组合保证金系统，以打造面向加密货币交易者的全球最强大交易平台。在庆祝成立四周年之际，我们期待扩大产品范围，并在全球市场进一步发展我们的大家庭。”