OKEx 透露今年交易量增長超過 300%

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塞舌爾維多利亞, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂級數字資產交易所和 DeFi 生態系統 OKEx 今天報稱，過去一年的總交易量增長了 308%。OKEx 所有上市資產的總交易量由 2020 年 10 月的 1.8 萬億美元增至 2021 年 10 月的 7.4 萬億美元。



在這個巨幅增長當中，OKEx 的永續合約產品增幅最高，交易量同比增長 455%。加密貨幣現貨和交割合約產品的交易量也出現了令人矚目的增長，分別增長 365% 和 209%。

2021 年 10 月，BTC、DOGE、SHIB、OKB、ETH 和 SOL 位居 OKEx 現貨市場交易量最高的前 10 名資產之列。這 10 種資產的總現貨交易量達到了超過 65 億美元的月度高點，這反映行業對以狗為主題的迷因幣以及去中心化金融的興趣日益濃厚。

OKEx 交易量的顯著增長伴隨著該公司對 DeFi、GameFi 和非同質化代幣 (NFT) 領域的領先市場推動。今年秋季，OKEx 在其網站和流動應用程式推出 DeFi 模式，其中包含定制的 Web 3.0 錢包、非同質化代幣市集和遊戲賺取加密貨幣遊戲中心。該平台最近還推出了一項高級交易功能，即投資組合保證金，專為提高專業和機構交易者的資本效率而設計。

OKEx 行政總裁 Jay Hao 表示：「我們非常高興看到過去一年這種積極增長軌跡。」並補充說：

「如果沒有我們尊貴的客戶，即值得信賴的 OKEx 家族的支持，這不可能實現。在過去一年，我們堅持承諾，推出各種產品來為客戶提供更好的服務，包括 OKEx 的新 DeFi 模式，其中包括一個自我託管的去中心化錢包，以及一個非同質化代幣市集和區塊鏈遊戲中心。

為了迎合機構和專業交易者的需求，我們引入了類似於芝加哥商品交易所的投資組合保證金系統，作為我們為加密貨幣交易者建立世界上最強大的交易平台的努力一部分。在我們慶祝成立四週年之際，我們期待擴大我們的產品範圍，並在全球市場進一步壯大我們的家族。」