Date 22.11.2021

Share buy-back programme – week 46

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



117,000



813.63



95,195,108 15 November 2021 3,000 858.20 2,574,600 16 November 2021 3,000 853.44 2,560,320 17 November 2021 3,000 860.18 2,580,540 18 November 2021 3,000 870.32 2,610,960 19 November 2021 3,000 867.70 2,603,100 Total under the current share buy-back programme



132,000



819.13



108,124,628 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021







40,400







742.50







29,997,136 Total bought back 534,005 679.98 363,110,486

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

534,005 shares under the share buy-back programmes corresponding to 1.8 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 34 857 XCSE 20211115 9:00:19.702000 33 857 XCSE 20211115 9:00:19.702000 43 854 XCSE 20211115 9:06:47.801000 24 854 XCSE 20211115 9:06:47.801000 50 856 XCSE 20211115 9:19:09.730000 40 856 XCSE 20211115 9:19:09.730000 11 856 XCSE 20211115 9:19:09.730000 7 857 XCSE 20211115 9:31:28.739000 60 858 XCSE 20211115 9:44:10.403000 32 858 XCSE 20211115 9:44:59.337000 65 858 XCSE 20211115 9:44:59.337000 32 856 XCSE 20211115 9:57:27.931000 33 856 XCSE 20211115 9:57:27.931000 5 858 XCSE 20211115 10:13:55.013000 1 858 XCSE 20211115 10:13:55.013000 25 858 XCSE 20211115 10:13:55.013000 77 860 XCSE 20211115 10:33:15.907000 16 860 XCSE 20211115 10:33:15.912000 85 860 XCSE 20211115 10:33:15.912000 108 861 XCSE 20211115 10:33:15.939000 33 859 XCSE 20211115 10:47:19.304000 32 859 XCSE 20211115 10:47:19.347000 33 859 XCSE 20211115 11:03:29.459000 33 858 XCSE 20211115 12:36:08.231000 32 857 XCSE 20211115 12:57:12.214000 32 857 XCSE 20211115 12:57:12.214000 32 857 XCSE 20211115 12:57:12.214000 127 859 XCSE 20211115 12:59:18.020000 32 858 XCSE 20211115 13:00:00.670000 34 858 XCSE 20211115 13:08:08.051000 31 857 XCSE 20211115 14:05:00.961000 31 857 XCSE 20211115 14:05:00.961000 32 857 XCSE 20211115 14:05:00.961000 32 857 XCSE 20211115 14:05:00.961000 31 857 XCSE 20211115 14:05:00.961000 31 857 XCSE 20211115 14:05:00.961000 103 859 XCSE 20211115 14:05:43.465000 218 859 XCSE 20211115 14:05:43.465159 19 859 XCSE 20211115 14:05:43.465206 84 859 XCSE 20211115 14:05:43.465231 33 858 XCSE 20211115 14:26:16.476000 98 858 XCSE 20211115 14:49:10.612000 34 859 XCSE 20211115 14:55:09.165000 50 859 XCSE 20211115 14:55:09.165000 44 859 XCSE 20211115 14:55:09.165000 64 858 XCSE 20211115 14:58:33.334000 33 858 XCSE 20211115 15:02:17.701000 34 859 XCSE 20211115 15:11:29.157000 32 858 XCSE 20211115 15:25:50.968000 35 858 XCSE 20211115 15:30:43.437000 18 858 XCSE 20211115 15:50:00.139000 33 858 XCSE 20211115 15:50:00.139000 14 858 XCSE 20211115 15:50:00.139000 31 859 XCSE 20211115 15:56:20.633000 2 859 XCSE 20211115 15:56:20.633000 2 859 XCSE 20211115 15:56:20.689000 36 859 XCSE 20211115 15:57:18.104000 32 858 XCSE 20211115 16:01:37.737000 18 858 XCSE 20211115 16:07:20.745000 26 858 XCSE 20211115 16:07:20.745000 14 858 XCSE 20211115 16:09:00.813000 9 858 XCSE 20211115 16:09:00.813000 10 858 XCSE 20211115 16:09:00.813000 12 858 XCSE 20211115 16:12:39.004000 21 858 XCSE 20211115 16:12:39.004000 8 857 XCSE 20211115 16:16:29.418000 3 858 XCSE 20211115 16:19:48.989294 300 858 XCSE 20211115 16:19:48.989297 141 858 XCSE 20211115 16:19:48.989307 34 859 XCSE 20211116 9:05:13.791000 28 859 XCSE 20211116 9:06:37.902000 6 859 XCSE 20211116 9:06:37.902000 23 858 XCSE 20211116 9:10:39.254000 6 858 XCSE 20211116 9:10:39.254000 5 858 XCSE 20211116 9:10:39.254000 32 858 XCSE 20211116 9:21:57.210000 64 859 XCSE 20211116 9:42:11.777000 3 859 XCSE 20211116 9:52:07.202000 31 859 XCSE 20211116 9:52:07.202000 9 859 XCSE 20211116 9:56:26.915000 14 859 XCSE 20211116 9:56:26.915000 10 859 XCSE 20211116 9:56:26.915000 33 859 XCSE 20211116 10:01:01.157000 64 857 XCSE 20211116 10:04:25.181000 27 859 XCSE 20211116 10:11:53.191000 4 859 XCSE 20211116 10:11:53.191000 17 859 XCSE 20211116 10:16:17.010000 14 859 XCSE 20211116 10:16:17.010000 94 857 XCSE 20211116 10:17:33.908000 27 858 XCSE 20211116 10:38:00.790000 15 858 XCSE 20211116 10:38:00.790000 4 858 XCSE 20211116 10:38:00.790000 21 858 XCSE 20211116 10:38:00.790000 11 858 XCSE 20211116 10:38:00.790000 6 858 XCSE 20211116 10:49:04.850000 12 858 XCSE 20211116 10:51:29.857000 49 858 XCSE 20211116 10:51:29.857000 7 858 XCSE 20211116 10:51:29.857000 12 857 XCSE 20211116 11:02:42.621000 2 857 XCSE 20211116 11:02:42.621000 2 857 XCSE 20211116 11:02:56.702000 7 857 XCSE 20211116 11:12:26.216000 45 857 XCSE 20211116 11:12:26.216000 34 857 XCSE 20211116 11:12:26.216000 9 857 XCSE 20211116 11:12:26.216000 2 857 XCSE 20211116 11:12:26.216000 3 857 XCSE 20211116 11:12:26.216000 33 857 XCSE 20211116 11:12:26.216000 1 856 XCSE 20211116 11:25:38.152000 2 856 XCSE 20211116 11:25:38.152000 35 856 XCSE 20211116 11:32:43.643000 100 857 XCSE 20211116 11:40:44.475000 66 857 XCSE 20211116 11:40:44.475000 97 856 XCSE 20211116 11:51:19.848000 66 856 XCSE 20211116 11:51:19.848000 32 855 XCSE 20211116 11:51:26.992000 36 855 XCSE 20211116 11:51:26.992000 15 855 XCSE 20211116 12:19:51.729000 30 855 XCSE 20211116 12:19:51.729000 29 855 XCSE 20211116 12:19:51.729000 10 855 XCSE 20211116 12:19:51.729000 27 855 XCSE 20211116 12:19:51.729000 33 855 XCSE 20211116 12:21:52.912000 40 855 XCSE 20211116 12:24:10.219000 19 856 XCSE 20211116 12:30:43.614000 26 856 XCSE 20211116 12:30:43.614000 24 856 XCSE 20211116 12:36:05.421000 3 856 XCSE 20211116 12:36:05.421000 5 856 XCSE 20211116 12:36:05.421000 98 854 XCSE 20211116 12:43:29.299000 32 852 XCSE 20211116 13:01:19.045000 32 852 XCSE 20211116 13:01:19.045000 32 852 XCSE 20211116 13:01:19.045000 32 852 XCSE 20211116 13:01:19.045000 39 852 XCSE 20211116 13:01:19.069000 32 851 XCSE 20211116 13:11:15.046000 31 851 XCSE 20211116 13:11:15.046000 31 851 XCSE 20211116 13:11:15.046000 31 850 XCSE 20211116 13:26:58.668000 1 850 XCSE 20211116 13:26:58.668000 31 850 XCSE 20211116 13:26:58.668000 31 850 XCSE 20211116 13:26:58.668000 67 850 XCSE 20211116 13:36:02.727000 20 849 XCSE 20211116 13:41:34.070000 14 849 XCSE 20211116 13:41:34.070000 33 849 XCSE 20211116 13:41:34.070000 17 849 XCSE 20211116 14:06:03.166000 31 848 XCSE 20211116 14:09:39.373000 32 848 XCSE 20211116 14:09:39.373000 1 848 XCSE 20211116 14:09:39.373000 33 848 XCSE 20211116 14:09:41.849000 34 847 XCSE 20211116 14:09:42.663000 67 849 XCSE 20211116 14:16:35.799000 3 849 XCSE 20211116 14:44:29.880000 14 849 XCSE 20211116 14:44:29.880000 6 849 XCSE 20211116 14:44:29.880000 34 849 XCSE 20211116 15:22:44.234000 34 849 XCSE 20211116 15:22:44.234000 16 849 XCSE 20211116 15:38:49.599000 16 849 XCSE 20211116 15:39:52.995000 17 849 XCSE 20211116 15:39:52.995000 5 848 XCSE 20211116 15:46:06.424000 98 849 XCSE 20211116 16:09:55.033000 65 849 XCSE 20211116 16:09:55.055000 19 850 XCSE 20211116 16:15:02.354000 44 850 XCSE 20211116 16:15:02.354000 7 849 XCSE 20211116 16:18:04.298000 26 849 XCSE 20211116 16:18:04.298000 11 848 XCSE 20211116 16:31:24.901017 30 848 XCSE 20211116 16:31:37.273538 3 848 XCSE 20211116 16:43:09.302902 1 848 XCSE 20211116 16:43:14.300546 7 848 XCSE 20211116 16:43:19.307066 1 848 XCSE 20211116 16:43:24.321068 12 849 XCSE 20211116 16:47:17.172711 214 849 XCSE 20211116 16:47:17.172738 8 850 XCSE 20211117 9:00:30.377000 15 850 XCSE 20211117 9:00:30.377000 9 850 XCSE 20211117 9:00:30.377000 15 850 XCSE 20211117 9:02:09.187000 18 850 XCSE 20211117 9:02:09.187000 31 851 XCSE 20211117 9:13:05.123000 63 848 XCSE 20211117 9:14:04.755000 67 856 XCSE 20211117 10:05:06.051000 31 855 XCSE 20211117 10:13:38.776000 32 855 XCSE 20211117 10:13:38.776000 34 858 XCSE 20211117 10:17:03.962000 20 859 XCSE 20211117 10:33:09.824000 19 859 XCSE 20211117 10:33:09.824000 3 859 XCSE 20211117 10:39:05.005000 30 859 XCSE 20211117 10:39:05.005000 31 859 XCSE 20211117 10:46:02.377000 2 857 XCSE 20211117 10:50:45.593000 20 857 XCSE 20211117 10:50:45.593000 17 859 XCSE 20211117 10:55:33.088000 15 859 XCSE 20211117 10:55:33.088000 63 858 XCSE 20211117 11:13:11.067000 7 858 XCSE 20211117 11:13:11.083000 24 858 XCSE 20211117 11:13:11.083000 1 858 XCSE 20211117 11:13:11.108000 31 858 XCSE 20211117 11:13:11.146000 1 858 XCSE 20211117 11:13:11.148000 32 857 XCSE 20211117 11:13:53.674000 5 856 XCSE 20211117 11:24:16.734000 29 856 XCSE 20211117 11:24:16.735000 64 857 XCSE 20211117 11:45:38.370000 12 859 XCSE 20211117 11:55:28.178000 20 859 XCSE 20211117 11:55:28.178000 31 859 XCSE 20211117 11:55:28.178000 12 859 XCSE 20211117 11:55:28.178000 43 859 XCSE 20211117 11:58:24.062000 2 859 XCSE 20211117 12:05:54.582000 41 858 XCSE 20211117 12:12:02.616000 25 858 XCSE 20211117 12:12:02.616000 33 858 XCSE 20211117 12:33:32.306000 33 858 XCSE 20211117 12:33:32.308000 5 858 XCSE 20211117 12:40:53.093000 21 859 XCSE 20211117 13:02:28.829000 105 859 XCSE 20211117 13:02:28.829000 68 858 XCSE 20211117 13:08:26.035000 9 857 XCSE 20211117 13:08:33.594000 5 857 XCSE 20211117 13:08:33.608000 66 856 XCSE 20211117 13:20:53.393000 4 856 XCSE 20211117 13:20:53.393000 65 856 XCSE 20211117 13:21:52.210000 32 855 XCSE 20211117 13:21:53.865000 3 855 XCSE 20211117 13:22:14.508000 31 855 XCSE 20211117 13:22:14.508000 31 856 XCSE 20211117 13:45:56.341000 32 856 XCSE 20211117 13:47:35.226000 18 856 XCSE 20211117 13:52:13.122000 7 856 XCSE 20211117 13:55:51.566000 6 856 XCSE 20211117 13:55:51.566000 18 856 XCSE 20211117 13:55:51.566000 32 856 XCSE 20211117 14:01:46.914000 102 856 XCSE 20211117 14:02:22.151000 32 855 XCSE 20211117 14:35:39.956000 15 859 XCSE 20211117 14:44:42.436000 130 859 XCSE 20211117 14:45:55.529000 50 859 XCSE 20211117 14:45:55.552000 68 864 XCSE 20211117 15:02:02.670000 20 864 XCSE 20211117 15:02:02.693000 34 863 XCSE 20211117 15:05:46.435000 32 865 XCSE 20211117 15:16:51.932000 1 863 XCSE 20211117 15:18:03.290000 33 863 XCSE 20211117 15:18:03.290000 23 865 XCSE 20211117 15:25:10.673000 8 865 XCSE 20211117 15:25:10.673000 34 865 XCSE 20211117 15:26:00.907000 11 865 XCSE 20211117 15:26:14.743000 23 865 XCSE 20211117 15:26:14.743000 34 865 XCSE 20211117 15:35:34.524000 33 865 XCSE 20211117 15:37:36.338000 33 865 XCSE 20211117 15:38:24.544000 33 865 XCSE 20211117 15:39:17.452000 33 865 XCSE 20211117 15:50:37.304000 32 865 XCSE 20211117 15:50:49.893000 3 865 XCSE 20211117 15:51:50.280000 34 865 XCSE 20211117 15:51:50.280000 32 865 XCSE 20211117 16:00:57.668000 1 865 XCSE 20211117 16:00:57.668000 31 865 XCSE 20211117 16:00:57.668000 33 866 XCSE 20211117 16:09:31.591000 50 867 XCSE 20211117 16:22:07.454541 64 867 XCSE 20211117 16:22:07.454568 108 867 XCSE 20211117 16:22:07.454593 50 867 XCSE 20211117 16:23:47.413200 20 867 XCSE 20211117 16:26:03.125239 31 868 XCSE 20211117 16:40:42.069603 19 868 XCSE 20211117 16:41:57.291110 46 868 XCSE 20211117 16:41:57.291110 46 868 XCSE 20211117 16:41:57.296844 50 868 XCSE 20211117 16:41:57.296844 21 868 XCSE 20211117 16:41:57.298552 15 864 XCSE 20211118 9:00:33.270000 17 864 XCSE 20211118 9:00:33.270000 32 864 XCSE 20211118 9:02:01.991000 32 866 XCSE 20211118 9:57:58.098000 32 872 XCSE 20211118 10:25:50.454000 33 872 XCSE 20211118 10:30:24.973000 69 873 XCSE 20211118 10:46:03.624000 33 873 XCSE 20211118 11:01:40.713000 33 873 XCSE 20211118 11:01:40.713000 88 875 XCSE 20211118 11:25:29.991000 12 875 XCSE 20211118 11:25:29.991000 10 877 XCSE 20211118 11:40:43.422000 33 876 XCSE 20211118 11:41:37.766000 34 877 XCSE 20211118 11:45:02.735000 7 876 XCSE 20211118 11:51:02.850000 34 876 XCSE 20211118 11:53:13.708000 34 876 XCSE 20211118 12:05:13.695000 34 875 XCSE 20211118 12:06:29.607000 30 876 XCSE 20211118 12:23:14.737000 22 876 XCSE 20211118 12:29:33.648000 2 876 XCSE 20211118 12:29:33.648000 9 876 XCSE 20211118 12:29:33.648000 46 876 XCSE 20211118 12:41:54.332000 7 876 XCSE 20211118 12:41:54.332000 32 875 XCSE 20211118 12:43:02.655000 33 875 XCSE 20211118 12:43:02.655000 100 877 XCSE 20211118 12:58:24.682000 34 876 XCSE 20211118 13:10:15.016000 14 876 XCSE 20211118 13:13:56.318000 18 876 XCSE 20211118 13:13:56.318000 33 876 XCSE 20211118 13:27:30.846000 34 875 XCSE 20211118 13:35:08.128000 31 875 XCSE 20211118 13:47:20.569000 32 875 XCSE 20211118 13:47:20.569000 32 875 XCSE 20211118 13:47:20.569000 33 875 XCSE 20211118 13:47:25.225000 20 877 XCSE 20211118 14:09:56.085000 63 876 XCSE 20211118 14:15:35.533000 33 875 XCSE 20211118 14:17:19.757000 10 874 XCSE 20211118 14:20:37.635000 34 874 XCSE 20211118 14:24:00.197000 32 873 XCSE 20211118 14:25:30.293000 32 870 XCSE 20211118 14:36:38.060000 32 870 XCSE 20211118 14:36:38.060000 32 869 XCSE 20211118 14:38:21.336000 33 868 XCSE 20211118 14:41:10.539000 33 868 XCSE 20211118 14:43:31.153000 32 868 XCSE 20211118 14:47:58.061000 32 867 XCSE 20211118 14:48:41.261000 32 867 XCSE 20211118 14:51:41.444000 30 866 XCSE 20211118 15:00:15.410000 3 866 XCSE 20211118 15:00:15.410000 22 865 XCSE 20211118 15:03:49.468000 11 865 XCSE 20211118 15:03:49.468000 8 864 XCSE 20211118 15:31:01.134000 55 866 XCSE 20211118 15:50:28.617000 40 866 XCSE 20211118 15:50:28.617000 50 866 XCSE 20211118 15:50:28.720000 50 866 XCSE 20211118 15:50:28.720000 21 866 XCSE 20211118 15:58:02.758000 9 867 XCSE 20211118 15:58:25.427000 48 867 XCSE 20211118 15:58:25.427000 73 867 XCSE 20211118 15:58:25.427000 45 867 XCSE 20211118 15:58:25.427000 30 867 XCSE 20211118 15:58:25.427000 33 866 XCSE 20211118 16:01:27.226000 26 866 XCSE 20211118 16:10:10.546000 10 866 XCSE 20211118 16:16:25.956000 6 866 XCSE 20211118 16:16:25.956000 32 866 XCSE 20211118 16:16:25.956000 22 866 XCSE 20211118 16:16:25.956000 31 866 XCSE 20211118 16:16:25.956000 32 866 XCSE 20211118 16:16:25.956000 31 866 XCSE 20211118 16:16:25.956000 1 866 XCSE 20211118 16:19:37.312000 65 866 XCSE 20211118 16:21:17.031000 31 865 XCSE 20211118 16:23:46.282000 63 865 XCSE 20211118 16:23:46.282000 31 865 XCSE 20211118 16:23:46.282000 2 867 XCSE 20211118 16:42:54.600102 48 867 XCSE 20211118 16:42:54.600167 50 867 XCSE 20211118 16:42:54.616966 15 867 XCSE 20211118 16:42:54.617057 402 869 XCSE 20211118 16:51:00.845321 12 861 XCSE 20211119 9:00:29.367000 33 866 XCSE 20211119 9:01:07.590000 33 869 XCSE 20211119 9:01:21.741000 6 865 XCSE 20211119 9:08:43.582000 28 865 XCSE 20211119 9:08:43.582000 33 866 XCSE 20211119 9:09:42.909000 33 867 XCSE 20211119 9:21:55.225000 18 865 XCSE 20211119 9:34:52.140000 6 865 XCSE 20211119 9:37:18.205000 9 865 XCSE 20211119 9:39:03.485000 3 865 XCSE 20211119 9:39:32.189000 56 867 XCSE 20211119 9:48:06.867000 12 867 XCSE 20211119 9:48:06.867000 20 867 XCSE 20211119 9:48:06.867000 50 867 XCSE 20211119 9:48:06.867000 5 867 XCSE 20211119 9:48:06.867000 21 868 XCSE 20211119 9:48:13.429000 98 868 XCSE 20211119 9:51:59.565000 3 867 XCSE 20211119 10:08:19.019000 16 867 XCSE 20211119 10:26:38.330000 33 867 XCSE 20211119 10:27:11.862000 14 867 XCSE 20211119 10:27:11.862000 31 867 XCSE 20211119 10:27:11.862000 31 867 XCSE 20211119 10:27:11.862000 31 867 XCSE 20211119 10:27:11.862000 9 867 XCSE 20211119 10:27:11.862000 12 867 XCSE 20211119 10:27:11.862000 50 867 XCSE 20211119 10:27:11.888000 28 867 XCSE 20211119 10:27:11.888000 34 869 XCSE 20211119 10:39:03.495000 33 867 XCSE 20211119 10:53:29.795000 33 867 XCSE 20211119 10:53:29.795000 8 867 XCSE 20211119 10:53:29.856000 18 867 XCSE 20211119 10:53:29.858000 8 867 XCSE 20211119 10:53:29.860000 6 866 XCSE 20211119 11:01:06.694000 28 866 XCSE 20211119 11:01:06.694000 34 865 XCSE 20211119 11:02:19.204000 32 861 XCSE 20211119 11:06:58.277000 64 868 XCSE 20211119 11:29:25.302000 25 867 XCSE 20211119 11:33:08.590000 39 867 XCSE 20211119 11:33:08.590000 33 866 XCSE 20211119 11:37:22.724000 34 866 XCSE 20211119 11:43:46.927000 34 865 XCSE 20211119 11:53:42.933000 34 866 XCSE 20211119 12:06:04.556000 25 866 XCSE 20211119 12:15:41.680000 8 866 XCSE 20211119 12:15:41.680000 26 866 XCSE 20211119 12:21:17.125000 8 866 XCSE 20211119 12:21:17.125000 32 868 XCSE 20211119 12:31:07.222000 12 867 XCSE 20211119 12:38:32.736000 34 867 XCSE 20211119 12:49:42.030000 32 866 XCSE 20211119 12:56:28.332000 32 863 XCSE 20211119 13:34:45.558000 65 863 XCSE 20211119 13:34:45.558000 32 863 XCSE 20211119 13:34:45.558000 33 865 XCSE 20211119 13:49:05.936000 33 865 XCSE 20211119 13:49:05.937000 33 865 XCSE 20211119 13:49:05.937000 33 865 XCSE 20211119 13:49:05.937000 19 865 XCSE 20211119 13:57:42.782000 68 865 XCSE 20211119 13:57:42.782000 18 865 XCSE 20211119 14:08:25.242000 49 865 XCSE 20211119 14:08:25.242000 34 865 XCSE 20211119 14:08:25.242000 2 865 XCSE 20211119 14:08:25.242000 33 865 XCSE 20211119 14:08:25.242000 32 865 XCSE 20211119 14:08:25.242000 14 869 XCSE 20211119 14:37:29.163000 4 869 XCSE 20211119 14:37:29.163000 78 869 XCSE 20211119 14:40:32.535000 99 871 XCSE 20211119 15:03:35.264000 32 871 XCSE 20211119 15:03:42.637000 8 871 XCSE 20211119 15:14:28.151000 59 871 XCSE 20211119 15:14:28.151000 1 871 XCSE 20211119 15:25:13.091000 157 873 XCSE 20211119 15:51:33.853000 50 873 XCSE 20211119 15:51:33.875000 50 873 XCSE 20211119 15:51:33.875000 47 873 XCSE 20211119 15:51:33.875000 34 871 XCSE 20211119 15:51:38.852000 34 870 XCSE 20211119 15:54:09.739000 34 869 XCSE 20211119 16:01:00.583000 32 869 XCSE 20211119 16:03:49.325000 15 869 XCSE 20211119 16:06:05.367000 5 869 XCSE 20211119 16:06:05.367000 12 869 XCSE 20211119 16:06:05.367000 25 869 XCSE 20211119 16:22:40.806342 1 869 XCSE 20211119 16:22:40.806342 7 869 XCSE 20211119 16:22:40.806474 18 869 XCSE 20211119 16:22:40.806505 25 869 XCSE 20211119 16:35:18.316126 25 869 XCSE 20211119 16:35:18.316322 17 869 XCSE 20211119 16:35:18.316342 25 869 XCSE 20211119 16:35:18.316449 25 869 XCSE 20211119 16:35:43.318332 16 869 XCSE 20211119 16:38:24.382979 9 869 XCSE 20211119 16:38:57.936309 13 869 XCSE 20211119 16:41:11.152899 3 869 XCSE 20211119 16:41:13.357595 1 869 XCSE 20211119 16:42:51.154708 9 869 XCSE 20211119 16:42:51.154708 25 869 XCSE 20211119 16:49:32.798997 67 869 XCSE 20211119 16:49:32.798997

