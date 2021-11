LEHDISTÖTIEDOTE: SSH Secure e-communication Suite – salassa pidettävän tiedon turvalliseen lähettämiseen, vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja käsittelyyn

English Finnish

SSH Secure e-communication Suite – salassa pidettävän tiedon turvalliseen lähettämiseen, vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja käsittelyyn

Helsinki – 22. marraskuuta 2021. SSH on julkistanut sähköisen viestinnän ohjelmistoratkaisukokonaisuuden - SSH Secure e-communication Suite.

Secure e-communication Suite ohjelmistokokonaisuus sisältää suojatut ja salatut sähköpostit, työtilat, allekirjoitukset ja digitaaliset lomakkeet.

Secure e-communication Suite soveltuu erityisesti yrityksille ja organisaatioille, jotka käsittelevät luottamuksellista tai salassa pidettävää tietoa organisaation sisällä tai kumppaniverkostossa.

”Kaikilla yrityksillä on salassa pidettävää ja luottamuksellista tietoa. Yrityksillä on yhä enemmän tarvetta käsitellä, jalostaa ja jakaa luottamuksellista tietoa omassa organisaatiossa ja kumppaniverkostossa. Tarve voi olla jatkuvaa tai satunnaista. Secure e-communication Suite tarjoaa helppokäyttöisiä työkaluja turvalliseen viestintään ja yhteistyöhön, jotka saa käyttöön ilman vaivalloisia tietojärjestelmäprojekteja”, toteaa toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

Secure e-communication Suite on osa SSH:n Zero Trust (nollaluottamus) periaatteita tukevaa ratkaisuportfoliota. SSH:n Zero Trust portfolio tarjoaa Just in Time (täsmäaikainen) ja Just Enough Access (täsmävaltuuksin) periaatteiden mukaiset ratkaisut turvalliseen viestintään, pääsynhallintaan, palvelinyhteyksiin sekä digitaalisten avainten hallintaan.

Ensimmäiset Secure e-communication Suite ratkaisut ovat jo asiakkailla käytössä.

Lue lisää: SSH Secure e-communications Suite

Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 377 7970

kristian.nieminen@ssh.com

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.

