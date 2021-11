Mosaic Minerals recoupe une zone anomale de nickel de 70 mètres sur le projet Gaboury

MONTRÉAL, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “La société”) annonce avoir recoupé avec le forage GA-21-06, situé à 1,4 km à l’est de l’indice Pike Nickel, une zone anomale en nickel sur plus de 70 mètres le long du sondage. Ce nouvel indice, appelé Pike Nickel Est, est associé à une importante anomalie magnétique de haute intensité retracée par un levé magnétique aérien au cours de l’été 2021.



Par ailleurs, le sondage GA-21-01 implanté sur l’indice Pike Nickel a également recoupé la zone nickélifère recherchée sur une épaisseur de près de 80 mètres le long du sondage. Ce forage servait à en vérifier la continuité en profondeur de la minéralisation en nickel recoupée dans le sondage GA-11-06.

L’échantillonneur XRF portable a permis de retracer ces zones anomales en nickel. Des anomalies en cobalt, zinc et chrome ont également identifiées à certains endroits. La société publiera les résultats finaux dès qu’ils seront complets et disponibles. Bien que les résultats XRF soient actuellement considérés comme moins définitifs que les techniques analytiques standards, ils sont néanmoins indicatifs de la teneur et sont généralement considérés comme qualitatifs plutôt que quantitatifs. L’utilisation de l’échantillonneur XRF aide à mieux cibler les zones à analyser ce qui fait gagner beaucoup de temps en termes de préparation et aide à réduire les frais d’analyses.

Suivant ces premières informations, le corridor nickélifère recoupé par les forages GA-21-01, GA-21-06, GA-21-07 et GA-21-08 serait maintenant d’une longueur potentielle d’environ 3.4 km. Formé des indices Pike Nickel Ouest, Pike Nickel et Pike Nickel Est, ce couloir minéralisé demeure ouvert dans toutes les directions.

Basés sur ces premiers résultats jugés encourageants, la direction de la société étudie maintenant l’implantation d’un second programme de forages afin de tester l’anomalie magnétique traversant de part en part toute la partie sud de la propriété sur plus de 7 km.

« Nous sommes très heureux de constater que le potentiel de l’indice Pike Nickel semble continuer également dans ses extensions est et ouest. Notre hypothèse basée sur l’association avec une anomalie magnétique de haute intensité traversant le sud de la propriété sur plus de 7 km semble ainsi vouloir se concrétiser. Maintenant, il faudra voir si cette association demeurera présente dans les extensions. Ce sera à vérifier dans un avenir rapproché » de souligner Jonathan Hamel, PDG de Mosaic.

Projet Gaboury

Le projet Gaboury comprend 82 claims couvrant une superficie d'environ 4 282 hectares et est accessible à l'année par un réseau routier provincial et par un ensemble de chemins forestiers.

En 2010-2011, Fieldex Exploration maintenant Fokus Mining Corp. a foré la propriété Gaboury pour tester une anomalie électromagnétique Max-min et qui a recoupé d'importantes teneurs en nickel. La minéralisation semi-massive recoupée est localisée dans une matrice de calcite à l'intérieur d'une fracture et d'un gabbro silicifié.

L'indice de cuivre Pyke, situé au nord-est de l'indice Pike Nickel, est également présent sur la propriété Gaboury. La minéralisation semi-massive y est constituée de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite dans une gangue de calcite.

On y retrouve également quelques indices d’or notamment les indices Laverlochère et Brisebois lesquels ont révélé des teneurs en or allant jusqu'à 445 g/t Au dans des veines de quartz allant de 0,3 à 5 m d'épaisseur tandis qu'une autre zone de cisaillement minéralisée d'une épaisseur comprise entre 2 et 25 m a donné des teneurs en or allant jusqu'à 8,8 g/t Au. Des teneurs en or de 27,97 g/t Au et 9,51 g/t Au sur 0,20 m ont aussi été recoupées dans le sondage G-18 localisé sur l'indice Brisebois tandis que des échantillons de surface ont révélé des teneurs de 0,71 g/t Au et de 1,23 g/t Au. Des résultats de cuivre ont également été rapportés dans des travaux historiques à proximité de ces mêmes indices. Ces données historiques proviennent des GM 46167, GM 58164 et GM 04753 et sont disponibles sur le site de SIGEOM, du MERN.

Suite à une entente avec Fokus Mining, Mosaic a le droit d’acquérir un intérêt de 60% dans le projet Gaboury en contrepartie de l’émission de 3M d’actions en faveur de Fokus Mining et de compléter pour 1M$ en travaux au cours des 36 mois suivant la date anniversaire. Mosaic pourra également obtenir un autre 20% en contrepartie d’un investissement de 500,000$ en travaux et de la livraison d’une évaluation de la ressource 43-101 d’ici juin 2029. Mosaic est l’opérateur du projet.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Jeannot Théberge, géologue indépendant et personne accréditée selon la norme 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant maintenant sur l'exploration de futurs gisements stratégiques de cuivre, de nickel et de zinc en priorité sur le territoire de la province de Québec qui ont une longue et fructueuse histoire de production de métaux de base principalement dans les camps miniers de Rouyn-Noranda, Matagami, Val-d'Or et Chibougamau.

Au nom du Conseil

M. Jonathan Hamel

Président et Directeur Général

jhamel@mosaicminerals.ca

