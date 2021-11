Les nouvelles directives de kinésiologie – En mouvement avec la COVID-19 adressent l’impact du coronavirus sur la santé cardiorespiratoire

English French

OTTAWA, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Semaine nationale de la kinésiologie du 22 au 28 novembre 2021, l’Alliance canadienne de kinésiologie (ACK) veut aider tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les aînés et les personnes touchées par la COVID longue, à reprendre un mode de vie plus actif pour bouger mieux et vivre mieux. À travers le document EN MOUVEMENT AVEC LA COVID-19 – DIRECTIVES DE KINÉSIOLOGIE POUR MAINTENIR UNE SANTÉ OPTIMALE, l’ACK démontre comment les kinésiologues font partie de la solution pour aider les personnes touchées par le coronavirus à se rétablir le plus rapidement possible. Les lignes directrices se concentrent sur six domaines de pratique où l’expertise des kinésiologues peut aider : la santé cardiorespiratoire, les capacités cognitives, y compris la santé mentale, l’ergonomie, les capacités fonctionnelles, le retour au sport en toute sécurité, ainsi que la prise de poids et l’obésité.



« Le retour à un mode de vie actif peut être difficile pour de nombreuses personnes, en particulier pour celles qui ont été touchées par la COVID-19 », explique la présidente de l’Alliance canadienne de kinésiologie, Kathie Sharkey R.Kin. « La pression sur notre système de santé n’a jamais été aussi grande, et chaque action que nous prenons pour empêcher qu’une personne se rende à l’hôpital peut avoir un impact significatif. Les kinésiologues de partout au Canada comprennent ce défi et, en tant que praticiens de la prévention, de la réadaptation et de la performance, ils jouent un rôle clé dans l’avenir des soins de santé au Canada en aidant leurs clients à développer des solutions proactives pour accélérer leur temps de guérison et rester en bonne santé. »

LA SANTÉ CARDIOVASCULAIRE ET RESPIRATOIRE COMPLIQUÉE PAR LE CORONAVIRUS

L’essoufflement, les douleurs thoraciques, les difficultés respiratoires, les étourdissements ou une toux fréquente peuvent tous être des signes de problèmes cardiaques et respiratoires potentiels. Au Canada, les maladies cardiaques sont la deuxième cause de décès après le cancer et l’une des principales causes d’hospitalisation. Environ 2,4 millions (8,5 %) d’adultes canadiens âgés de 20 ans et plus vivent avec une cardiopathie ischémique diagnostiquéei. Plus de 2 millions (10 %) de Canadiens âgés de 35 ans et plus vivent aussi avec une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) diagnostiquéeii.

Tous ces Canadiens sont plus à risque qu’auparavant, car Statistique Canada rapporte que les comorbidités reliées à la COVID-19 les plus courantes comprennent les problèmes cardiovasculaires et respiratoires préexistants, telles que l’hypertension (15 %), les cardiopathies ischémiques (14 %) et les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (11 %)iii. Selon la Table de consultation scientifique sur la COVID-19 de l’Ontario, les symptômes post-COVID-19 affectent environ 10 % des personnes qui survivent à l’infection et peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois. Une estimation prudente suggère qu’environ 150 000 Canadiens qui ont contracté le virus présentent des symptômes de la COVID-19 longue. Parmi plus de 200 symptômes différents, les plus courants sont la fatigue, l’essoufflement et la douleur ou l’inconfort généraliv. Ce sont également des symptômes courants des maladies cardiovasculaires et peuvent aggraver le problème de santé.

L’amélioration de la condition cardiorespiratoire ou de l’endurance peut aider les Canadiens à augmenter leur espérance de vie et à améliorer leur qualité de vie, même en réduisant le risque de complications ou de décès dus à la COVID-19. L’augmentation de l’activité physique et la réduction des comportements sédentaires peuvent améliorer, aider à prévenir ou à gérer les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et les problèmes respiratoires. Les personnes qui marchent, courent, font du vélo ou pratiquent régulièrement une autre forme d’activité physique ont généralement une meilleure circulation et une meilleure endurance, ce qui favorise une meilleure fonction cardiaque et respiratoire.

Pour aider, les kinésiologues guident leurs clients à travers une série d’exercices adaptés à leurs capacités personnelles, même celles touchées par des problèmes cardiaques ou respiratoires. Cela peut inclure un programme d’exercice personnel, un entraînement cardiorespiratoire, des exercices de résistance et d’équilibre. De plus, il a été prouvé scientifiquement que la consultation régulière d’un kinésiologue aide à maintenir la motivation et à augmenter les résultats positifs.

OBTENIR DE L’AIDE POUR RESTER ACTIF

Les kinésiologues, en offrant des programmes d’exercices individualisés, sont un outil très efficace, mais sous-utilisé pour aider les Canadiens à gérer et à prévenir 25 des maladies chroniques les plus courantes telles que l’insuffisance cardiaque ou les accidents vasculaires cérébraux, les maladies coronariennes, l’hypertension, les problèmes pulmonaires, l’anxiété, la dépression, les maux de dos ou le diabète.

Après 18 mois de restrictions, un niveau d’activité physique réduit et un mode de vie plus sédentaire, de nombreux Canadiens ont du mal à reprendre une forme physique et à s’adonner à des activités physiques de façon régulière en toute sécurité. La Semaine nationale de la kinésiologie 2021 est le moment idéal pour découvrir comment être plus actif et découvrir comment un kinésiologue peut vous aider à être plus actif physiquement, surtout après de longues périodes d’exercice ou d’inactivité moins fréquentes.

Relevez le DéfiMieuxBouger! Enregistrez vos minutes et/ou kilomètres d’exercice pour faire partie d’un défi cumulatif national.

Trouvez des événements qui se déroulent près de chez vous en visitant http://www.semainenationaledelakinesiologie.ca.

Regardez les animations sur les directives de kinésiologie pour mieux comprendre comment un kinésiologue peut aider à la réadaptation ou à l’amélioration de votre santé.

Passez à l’action pendant la semaine en intégrant quelques minutes d’activité à votre emploi du temps, car chaque minute d’activité compte ! Utilisez le télétravail à votre avantage en convertissant le temps de trajet habituel en une marche rapide dans votre quartier; Suivez une vidéo d’exercice ou de musculation ou téléchargez une application; Lorsque vous regardez la télévision, levez-vous pendant chaque publicité pour monter les escaliers, faire des squats ou effectuer une corvée active; Dansez sur votre musique préférée lorsque vous faites la vaisselle; Marchez ou faites du vélo lorsque vous faites des courses près de chez vous.

Demandez à un kinésiologue de vous développer un programme spécialement conçu pour s’adapter à votre style de vie et à vos intérêts.

L’ALLIANCE CANADIENNE DE KINÉSIOLOGIE

Les kinésiologues sont des spécialistes du mouvement humain qui fournissent des conseils scientifiques et de l’activité physique des traitements qui améliorent la récupération, la santé et le bien-être, à toutes les étapes de la vie. L’Alliance canadienne de kinésiologie (ACK) est un organisme à but non lucratif qui défend et fait la promotion de l’avancement de la profession de kinésiologie au Canada. L’ACK s’efforce d’être reconnue comme la voix unificatrice de la profession de kinésiologie au Canada et d’avoir un impact positif sur les Canadiens. Au niveau national, l’ACK représente neuf associations provinciales de kinésiologie (APC) qui sont des associations membres et plus de 4 800 kinésiologues affiliés. L’ACK établit et fait la promotion des normes de la profession partout au Canada.

Trouver un kinésiologue : www.cka.ca.

Consultez le document EN MOUVEMENT AVEC COVID-19 – DIRECTIVES DE KINÉSIOLOGIE POUR MAINTENIR UNE SANTÉ OPTIMALE

Regardez des vidéos d’animation pour mieux comprendre comment les kinésiologues peuvent vous aider.

Facebook et Twitter: @CdnKinesiology

Pour planifier une entrevue ou pour plus d’informations, communiquez avec :

Sophie Allard

AH!COM

514-808-9474 ou sa@ahcom.ca

i https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/maladies-coeur-canada-fiche-technique.html

ii https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-donnees/blogue-MPOC.html

iii https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/210514/dq210514c-eng.pdf?st=5zpXj7zn

iv https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/long-covid-1.6176288