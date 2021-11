Aimer, partager & profiter local : Metro & FlipNpik (Geekco Technologies) s’unissent pour encourager l’achat local

English French

MONTRÉAL, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V: GKO) (OTC: GKOTF) – Corporation Geekco Technologies, la compagnie québécoise derrière FlipNpik, le premier réseau social qui récompense ses utilisateurs pour découvrir et partager local, signe une nouvelle collaboration avec l’épicier québécois Metro. Ainsi, via l’application FlipNpik, les consommateurs actifs qui contribuent à la visibilité des commerces et produits locaux sur l’application pourront échanger leurs points Flip Social pour réclamer des cartes-cadeaux Metro utilisables sur leurs commandes d’épicerie en ligne.



Par cette alliance, FlipNpik rejoindra des milliers de consommateurs supplémentaires qui pourront encourager l’achat local, mettre de l’avant leurs coups de cœur locaux et contribuer à dynamiser la visibilité des commerces et produits locaux tout en profitant des offres Metro dans la boite à surprises sur FlipNpik. En ne tenant compte que du Québec, à ce jour, plus de 10 000 photos mettant de l’avant les commerces et produits locaux ont été partagées sur FlipNpik grâce à la communauté de plus de 21 000 consommateurs et 200 ambassadeurs.

Les Ambassadeurs locaux FlipNpik représentent une portée de plus de 515 000 consommateurs à travers différentes plateformes incluant FlipNpik, Instagram & Tik Tok.

« Cette union unique entre un grand joueur comme Metro et le réseau social FlipNpik est un jalon majeur dans notre commercialisation. Elle permet de renforcer davantage la mission de FlipNpik en offrant aux utilisateurs un moyen supplémentaire de bénéficier de la valeur qu’ils créent au sein de notre écosystème, » Indique Nadira Hajjar, présidente de la Corporation Geekco Technologies.

Geekco se positionne à l’avant-garde des réseaux sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif ayant pour objectif la promotion des commerces locaux grâce au levier de la communauté. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik unissent et récompensent les consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs qui augmentent la visibilité aux commerces locaux, stimulant ainsi l’achat local. FlipNpik rassemble déjà plus de 21 000 consommateurs, 10 500 commerces et 200 ambassadeurs au Québec.

