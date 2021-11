Fusion af afdelinger mellem Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og Investeringsforeningen Sydinvest samt Investeringsforeningen Alm. Brand Invest og Værdipapirfonden Sydinvest.

København Ø, Nov. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 15. oktober 2021 om forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest oplyses hermed, at Finanstilsynet har godkendt afdelingsfusionerne, som blev vedtaget på generalforsamlingen.

Det betyder, at følgende afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (ophørende afdelinger) vil fusionere med følgende afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest (fortsættende afdelinger):





Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

(ophørende afdelinger) Investeringsforeningen Sydinvest

(fortsættende afdelinger)



Europæisk Højrente ETIK med Virksomhedsobligationer HY Etik A DKK Europæiske Aktier ETIK med Europa Ligevægt & Value A DKK Globale Aktier ETIK med Bæredygtige Aktier A DKK Korte Obligationer ETIK med Korte Obligationer A DKK Lange Obligationer ETIK med Mellemlange Obligationer A DKK Nordiske Aktier ETIK med Bæredygtige Aktier A DKK Virksomhedsobligationer ETIK med Virksomhedsobligationer IG Etik A DKK





Endvidere vil følgende afdelinger i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest (ophørende afdelinger) fusionere med følgende afdelinger i Værdipapirfonden Sydinvest (fortsættende afdelinger):





Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

(ophørende afdelinger) Værdipapirfonden Sydinvest

(fortsættende afdelinger)



Mix Defensiv ETIK med Konservativ Udb A Mix ETIK med Vækstorienteret Udb A Mix Offensiv ETIK med Aggressiv Udb A





De ophørende afdelinger forventes at have sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 10. december 2021, og ombytningen af andele forventes gennemført den 15. december 2021. Efter gennemførelsen af ombytningen vil Investeringsforeningen Alm. Brand Invest blive afviklet, da der ikke vil være flere afdelinger tilbage i foreningen. For yderligere oplysninger om fusionerne henvises til www.invest.almbrand.dk .

Henvendelser vedr. denne meddelelse kan rettes til vicedirektør Henrik Granlund, tlf. nr. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen



Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest