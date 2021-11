37e édition du Prix de journalisme en loisir : la période de mise en candidature est lancée !

MONTRÉAL, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir (CQL) est heureux d’annoncer l’ouverture de la période de mise en candidature du Prix de journalisme en loisir jusqu’au 1er février 2022.



Ce prix vise à reconnaître l’excellence du travail des journalistes qui ont contribué, au cours de la dernière année, à faire mieux connaître l’apport des intervenants·es du milieu associatif dans le domaine du loisir, les diverses formes de loisirs pratiqués au Québec ou par des Québécois·es ainsi que les nombreux impacts du loisir notamment aux niveaux individuel, social, culturel, environnemental et économique.

Par « loisir », on entend les activités librement choisies par plaisir dans le but d’un accomplissement et d’un enrichissement personnel ou collectif. D’ailleurs, en 2021, la conjoncture sociale découlant de la pandémie a mis en lumière le fait que le loisir est plus important que jamais pour notre santé mentale, physique et émotionnelle afin de garder un équilibre de vie.

Que ce soit par le biais d’entrevues avec des intervenants·es du milieu associatif, d’articles portant sur la pratique de loisirs divers ou de reportages sur les impacts individuels ou collectifs du loisir, cette 37e édition permettra d’honorer le travail des journalistes qui ont souligné l’importance du loisir au quotidien tout en contribuant à son rayonnement aux quatre coins du Québec.

En collaboration avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le dévoilement des récipiendaires aura lieu dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias. Le mode sera, quant à lui, communiqué au cours du printemps 2022. Les documents proposés doivent avoir été diffusés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Le Conseil québécois du loisir vous invite à consulter tous les détails de cette 37e édition et à soumettre votre candidature à la section Prix de Journalisme en loisir de son site web. Aucun frais de participation n’est exigé.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif.

Source : Conseil québécois du loisir Information : Jessica Geoffroy Janelle, agente de communications

cqlcommunication@loisirquebec.com / (514) 252-3132 poste 3688