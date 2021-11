Nordic Fibreboard AS 2021. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2021. aasta 3. kvartalis 2,33 miljonit eurot (2020 3. kvartalis 2,51 miljonit eurot), millest puitkiudplaadi müügitulu oli 2,27 miljonit eurot ja kinnisvarahalduse müügitulu 0,06 miljonit eurot. Puitkiudplaadi müük 2021. aasta 3. kvartalis vähenes võrreldes 2020. aasta 3. kvartaliga 8%, vähenemise peamiseks põhjuseks oli tavapärasest pikemast hooldusperioodist tingitud väiksem tootmisvõimsus. 2021. aasta 3. kvartalis oli tootmises hooldustöödest tingitud kahenädalane seisak, mida 2020. aasta 3. kvartalis ei olnud. Kinnisvarahalduse 2021. aasta 3. kvartali müügitulu kasvas, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 81%. Müügitulu kasvu tingis Pärnus asuva Suur-Jõe 48 kinnistule üürnike lisandumine. Mööbli jaemüügil ei olnud müügitulu nii 2021. aasta 3. kvartalis kui ka 2020. aasta 3. kvartalis, mööbli jaemüügi ettevõte on aruande avalikustamise hetkel likvideerimisel.



Kontserni EBITDA oli 2021. aasta 3. kvartalis 356 tuhat eurot (2020 3. kv: 366 tuhat eurot), millest kiudplaadi segmendi EBITDA oli 344 tuhat eurot (2020 3. kv: 370 tuhat eurot) ning kinnisvarahalduse EBITDA oli 11 tuhat eurot (2020 3. kv: 1 tuhat eurot).

Kontserni kasum 2021. aasta 3. kvartalis peale amortisatsiooni- ning Kontserni laenude intressikulu oli 202 tuhat eurot (2020 3 kv: 179 tuhat eurot).

Kontserni 2021. aasta 3. kvartali puhaskasum pärast 129 tuhande suurust kahjumit, mis tekkis Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud kinnisvaraettevõtte Trigon Property Development AS (TPD) oleva osaluse ümberhindlusest, oli 73 tuhat eurot (2020 3. kv: puhaskasum 183 tuhat eurot). TPD akstiate ümberhindlusest tulenev finantsmõju Kontsernile 2021. aasta esimese 9 kuu jooksul on finantstulu 354 tuhat eurot.

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE



MÜÜGITULU ÄRISEGMENTIDE LÕIKES



tuh EUR tuh EUR III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 Kiudplaadi tootmine ja müük 2 270 2 477 7 539 7 994 Kinnisvara haldamine 65 36 218 148 Mööbli jaemüük 0 0 0 55 Elimineerimine 0 0 0 (0) Kokku 2 334 2 512 7 757 8 197

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES



tuh EUR tuh EUR tuh EUR III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 344 370 1 337 458 Kinnisvara haldamine 11 1 10 (2) Mööbli jaemüük 0 (0) 474 (39) Elimineerimine 1 (5) (479) (13) Kokku EBITDA 356 366 1 341 403 Põhivara kulum ja väärtuse langus (123) (135) (380) (422) Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 232 231 962 (19) Neto finantstulud/-kulud (159)* (49) 267* (139) PUHASKASUM/-KAHJUM 73 183 1 229 (158)

*Sisaldab 2021. aasta 3. kvartalis finantskulu 129 tuhat eurot ja 2021. aasta 9 kuu jooksul finantstulu 354 tuhat eurot, mis on saadud Kontserni omanduses olevate kinnisvara-arendusettevõtte Trigon Property Development AS aktsiate ümberhindlusest.





NORDIC FIBREBOARD LTD: KIUDPLAADI MÜÜK

Piirkondlik nõudlus ehitusmaterjalide, sh meie Pärnu tehases toodetud puitkiudplaatide järele on 2021. aasta 3. kvartali jooksul olnud väga stabiilne. Selle tulemusel töötas meie tehas täisvõimsusel ning pikendas ka meie toodete tarneaegu.

Puitkiudplaadi müük 2021. aasta 3. kvartalis oli 2,27 miljonit eurot, mis on 8% väiksem kui 2020. aasta 3. kvartalis. Languse ainsaks põhjuseks oli 2021. aasta 3. kvartalis olnud hooldusperiood tehases kui see oli 2020. aasta 3. kvartalis. Müük meie peamistel Põhja-Euroopa turgudel püsis stabiilsena, kuid vähenes teistel turgudel. See tulenes sellest, et pidime eelistama kohalike turgude tellimusi.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR tuh EUR III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 Euroopa Liit 1 980 2 003 6 233 6 693 Venemaa 269 360 1 083 934 Aasia 0 62 124 140 Lähis-Ida 13 10 13 55 Aafrika 0 8 46 96 Teised 8 32 40 77 Kokku 2 270 2 477 7 539 7 994





PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: KINNISVARA HALDUS

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud, 2021. aasta 3. kvartali renditulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 65 tuhat eurot (2020. aasta 3. kvartalis 36 tuhat eurot). Müügitulu suurenemise põhjuseks oli üürnike lisandumine äripinnale.

Kinnisvarahalduse 2021. aasta 3. kvartali EBITDA oli positiivne 11 tuhat eurot (2020. aasta 3. kvartalis positiivne 1 tuhat eurot). Kinnisvarahalduse puhaskasum 2021. aasta 3. kvartalis oli 11 tuhat eurot (2020. aasta 3. kvartali puhaskasum oli 1 tuhat eurot).

SKANO FURNITURE: MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Furniture lõpetas aktiivse tegevuse 31.01.2020, kui sulges kaks viimast mööblisalongi, seetõttu ei olnud ka mööbli jaemüügil nii 2021. aasta 3. kvartalis kui ka 2020. aasta 3. kvartalis müügitulu.

Skano Furniture OÜ on aruande avalikustamise hetkel likvideerimisel.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 30.09.2021 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,3 miljonit eurot (30.09.2020: 7,8 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.09.2021 4,4 miljonit eurot (30.09.2020: 6,3 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,6 miljonit eurot seisuga 30.09.2021 (30.09.2020: 1,2 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,3 miljonit eurot seisuga 30.09.2020 (30.09.2020: 4,5 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,1 miljonit eurot seisuga 30.09.2021 (30.09.2020: 1,0 miljonit eurot). Varud seisuga 30.09.2021 olid 0,4 miljonit eurot (30.09.2020 0,4 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga 30.09.2021 oli 6,6 miljonit eurot (30.09.2020: 6,3 miljonit).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 9 kuu jooksul 2021. aastal oli raha sissevool summas 512 tuhat eurot (2020 9 kuud: raha sissevool summas 115 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2021. aasta 9 kuu raha väljavool summas 243 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 39 tuhat eurot 2020. aasta 9 kuud. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2021. aasta 9 kuu raha väljavool summas 91 tuhat eurot (2020 9 kuud: raha väljavool 79 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2021. aasta 9 kuu raha sissevool summas 178 tuhat eurot (2020 9 kuud: raha väljavool 3 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD



Nõudlus puitkiudplaatide järele on jätkuvalt tugev, mis peegeldab kasvu ehitusmaterjalide turul ja näitab klientide teadlikkuse suurenemist pehme tihedusega puitkiudplaadite roheliste omaduste kohta, mida Nordic Fibreboard Ltd toodab.

Juhtkond tegeleb Pärnus asuva tehase katlamaja ettevalmistustöödega, et katlamaja vastaks 2024. aastal jõustuvatele uutele heitmenõuetele.

Samuti tehakse ettevalmistusi ka teise, Püssis asuva kiudplaaditehase, uuendamiseks, et tagada tehase piisav tehniline võimsus tehase taaskaäivitamiseks. Püssi tehase peamiseks energiaallikaks on gaas, siis praeguste kõrgete gaasihindade tõttu muutub tehase taaskäivitamise kaalumine lähitulevikus vastuvõetamatuks.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT



Juhtkond kaalub kinnisvarahalduse tegevusalaga tütarettevõtte Pärnu Riverside Development OÜ tulevikku, ning on sõlminud maaklerfirmaga lepingu, mille kohaselt kaalutakse selle tütarettevõtte võimalikku võõrandamist.

TÖÖTAJAD

Seisuga 30.09.2021 töötas Kontsernis 93 inimest (99 inimest võrreldes 30.09.2020 seisuga). Töötajate keskmine arv oli 2021 3. kvartalis 90 (3. kvartalis 2020: töötajate keskmine arv 94).



2021. aasta esimese üheksa kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 1,5 miljonit eurot (2020 esimese üheksa kuu jooksul 1,6 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtete juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 166 tuhat eurot 2021. aasta esimese üheksa kuu jooksul ning võrreldes 158 tuhat eurot 2020. aasta esimese üheksa kuuga.





FINANTSSUHTARVUD



tuh EUR Kasumiaruanne III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 Müügitulu 2 334 2 512 7 757 8 197 EBITDA 356 366 1 341 403 EBITDA rentaablus 15% 15% 17% 5% Ärikasum/-kahjum 232 231 962 (19) Ärirentaablus 10% 9% 12% (0%) Puhaskasum/-kahjum 73 183 1 229 (158) Puhasrentaablus 3% 7% 16% (2%) Bilanss 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 Koguvarad 8 301 7 650 7 753 9 045 Koguvarade puhasrentaablus 15% 14% (2%) (12%) Omakapital 3 878 2 648 1 414 1 542 Omakapitali puhasrentaablus 32% 41% (11%) (73%) Võlakordaja 53% 65% 82% 83% Aktsia 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 31.12.2019 Aktsia viimane hind (EUR)* 2,20 0,45 0,40 0,41 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,55 0,24 (0,05) (0,31) Hind-tulu (PE) suhtarv 4,02 1,89 (7,79) (1,32) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,86 0,59 0,31 0,34 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 2,55 0,76 1,28 1,20 Turukapitalisatsioon tuh EUR 9 898 2 025 1 809 1 845 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv

* http://www.nasdaqbaltic.com/



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020 Raha ja raha ekvivalendid 204 26 4 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 118 794 1 008 Varud (Lisa 3) 390 544 410 Kokku käibevarad 1 712 1 364 1 423 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 1 139 1 134 1 126 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 805 451 418 Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 642 4 695 4 777 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 3 6 10 Kokku põhivarad 6 589 6 286 6 331 Kokku varad 8 301 7 650 7 753 Võlakohustised (Lisa 8) 36 756 4 436 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 002 1 574 1 674 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 4 18 4 Kokku lühiajalised kohustised 1 042 2 348 6 114 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 3 220 2 493 47 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 161 161 179 Kokku pikaajalised kohustised 3 381 2 654 226 Kokku kohustised 4 423 5 002 6 340 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 Muud reservid 0 0 114 Jaotamata kasum (kahjum) 3 428 2 198 850 Kokku omakapital 3 878 2 648 1 414 Kokku kohustised ja omakapital 8 301 7 650 7 753

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 25.

KONSOLIDEERITUD KASUMI-JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2021 III kv 2020 9k 2021 9k 2020 Müügitulu (Lisa 13) 2 334 2 512 7 757 8 197 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 721 1 892 5 451 6 508 Brutokasum 613 620 2 306 1 689 Turustuskulud (Lisa 15) 251 282 891 1 015 Üldhalduskulud (Lisa 16) 131 126 445 430 Muud äritulud (Lisa 18) 2 22 5 24 Muud ärikulud (Lisa 18) 1 3 13 287 Ärikasum (-kahjum) 232 231 962 (19) Finantstulud (Lisa 19) 0 4 354 21 Finantskulud (Lisa 19) 159 52 87 160 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 73 183 1 229 (158) Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 73 183 1 229 (158) Tava perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) 0,02 0,04 0,27 (0,04) Lahustatud perioodi puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (Lisa 12) 0,02 0,04 0,27 (0,04)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 25.









TORFINN LOSVIK



Juhatuse esimees

+372 569 90 988

torfinn.losvik@nordicfibreboard.com









