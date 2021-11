Le CN annonce un don de 100 000 $ au fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique de la Croix-Rouge canadienne

English French

MONTRÉAL, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (Bourse de Toronto : CNR) (Bourse de New York : CNI) a annoncé qu'il fait un don de 100 000 dollars à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours aux victimes des inondations et des conditions météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique.



« Les collectivités et les Premières nations situées le long du réseau du CN sont nos voisins, et les voisins s'entraident en cas de besoin. J'aimerais remercier les membres de notre personnel ainsi que les équipes de secours aux sinistrés qui, depuis le début des inondations, organisent des évacuations, livrent l'équipement médical nécessaire et escortent des travailleurs de la santé jusqu'aux endroits isolés. Ce don permettra de fournir des abris, des biens essentiels, un soutien émotionnel à des milliers de résidents sinistrés, et de les aider à reconstruire une fois les eaux retirées. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN



