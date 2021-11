AGF annonce l’évolution de sa relation d’affaires de longue date avec Placements PFSL du Canada Ltée

AGF offrira une gamme de fonds communs de placement destinée uniquement aux clients de PFSL au Canada

TORONTO, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée a annoncé aujourd’hui que Placements AGF Inc., sa filiale de gestion de placements, (collectivement, « AGF »), a conclu un accord définitif avec Placements PFSL du Canada Ltée (« PFSL »), visant l’établissement d’une nouvelle entente pluriannuelle de distribution de produits et services.



À la date de la publication du présent communiqué, AGF a été citée comme étant l’une des deux seules sociétés de gestion d’actifs à prévoir un lancement initial, sur la plateforme de distribution évolutive de PFSL, ce qui consolide la relation actuelle d’AGF avec PFSL.

« À AGF, nous avons toujours été déterminés à accorder la priorité à nos clients, en veillant à ce que notre positionnement soit favorable à la réussite mutuelle, et en appuyant les progrès de nos partenaires stratégiques, à mesure qu’ils s’adaptent aux changements liés aux marchés, a déclaré Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle nationale, à AGF. Compte tenu de nos antécédents de collaboration considérables avec PFSL, nous sommes ravis de continuer à appuyer notre partenaire d’affaires, en offrant de nouveaux produits conçus de façon à mettre à profit nos compétences en matière de placements, dans une structure qui répond tout particulièrement aux besoins des clients de PFSL. »



AGF et PFSL travaillent conjointement depuis 1996, afin d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. En vertu de cette nouvelle entente de distribution, AGF prévoit d’offrir une nouvelle gamme de fonds communs de placement qui sera destinée uniquement aux clients de PFSL, en 2022. L’offre de nouveaux fonds est prévue sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation.

Depuis le début de la relation d’affaires, AGF cherche constamment à renforcer ce partenariat par la réalisation de nouveaux avancements sur le plan technologique et de nouvelles compétences en matière de placements, dans le but d’automatiser et d’améliorer l’expérience de la clientèle et des conseillers, et de soutenir les activités administratives pertinentes. AGF continue de développer ses atouts technologiques par la mise en œuvre de nouvelles fonctions et prestations de services, ainsi que par l’apport d’améliorations, qui seront dorénavant intégrées au modèle de service de PFSL.

« Le jumelage d’une gamme de produits pertinente et l’utilisation efficace de la technologie, avec la transformation numérique continue comme point de mire, représentent l’essence même de la réussite de notre partenariat avec PFSL, a affirmé Chris Jackson, chef de l’exploitation, à AGF. Nous nous réjouissons d’avance à l’idée de poursuivre notre collaboration pendant de nombreuses années. »

PFSL compte environ 7 400 représentants accrédités qui sont au service de plus de 300 000 investisseurs particuliers canadiens, titulaires de 460 000 comptes de placement.

