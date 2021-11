Monarch clôture un placement privé d'actions accréditives de 6,0 M$ CA

English French

MONTRÉAL, 22 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture d’un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier pour un produit brut total de 5 992 940,70 $CA (le « Placement »). Le Placement a consisté en l'émission de 6 658 823 actions ordinaires accréditives de la Société (les « Actions accréditives ») au prix de 0,90 $CA par Action accréditive.

Le produit brut de la vente des Actions accréditives sera utilisé par la Société pour engager des frais d'exploration admissibles qui se qualifient comme « dépenses minières accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) liés aux projets de la Société au Québec. Les dépenses admissibles feront l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022.

En contrepartie de l’introduction de certains souscripteurs au placement privé, Monarch a versé une commission d’intermédiaire en espèces totalisant 227 504,53 $ et a émis 252 783 bons de souscription de rémunération (les « Bons de rémunération ») à certains intermédiaires. Chaque Bon de rémunération peut être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société, émise sur une base non accréditive (chacune, une « Action d'option de rémunération ») au prix de 0,90 $ par Action d'option de rémunération jusqu'au 22 novembre 2023.

Le Placement demeure sujet à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de l'approbation finale de la Bourse de Toronto.

Tous les titres émis dans le cadre du présent Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 23 mars 2022, en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine (telle que définie dans le Règlement S de la U.S. Securities Act) ou pour son compte ou à son profit, à moins d'être enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une dispense d'enregistrement soit disponible.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :