Communiqué de presse

Bruxelles, le 23 novembre 2021

Orange Belgium entre en négociation exclusive avec Nethys pour l'acquisition de 75 % du capital moins une action de VOO SA

A l’issue d’un processus de sélection compétitif, Orange Belgium a été choisi par Nethys pour entrer en négociation exclusive pour l'acquisition de 75 % du capital moins une action de VOO SA, sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital.

VOO SA est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. VOO offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d’Internet très haut débit et de télévision.

Après 25 ans de présence d'Orange en Belgique, Orange Belgium pourrait, grâce à l’acquisition de VOO, se doter d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, conforter le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national.

Le plan d’investissements ambitieux et l'association des compétences de VOO et de l'expertise d'Orange permettraient d’assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO, au service des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise.

Le projet industriel d’Orange, la complémentarité des actifs et des équipes ainsi que la culture sociale des deux entreprises offriraient des perspectives attractives pour les collaborateurs de VOO et d'Orange Belgium.

La valeur d’entreprise de 1,8 Md€ pour 100% du capital correspond à un multiple d’EBITDA1 avant synergies de 9,5x.

Orange Belgium, qui dispose d’un levier d’endettement aujourd’hui très faible, financerait cette opération par un accroissement de sa dette, grâce au soutien d’Orange SA.

Aucun autre commentaire ne peut être donné sur le processus en cours à ce stade. Les autres paramètres de la transaction seront communiqués au moment du signing.

À propos d’Orange Belgium

Orange Belgium est l’un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu’acteur convergent, il fournit des services de connectivité de nouvelle génération aux particuliers grâce au mobile multi-gigabits ainsi qu’à des réseaux câblés et des réseaux de fibre optique, y compris dans le domaine de l’Internet of Things. Son réseau mobile ultraperformant dispose des technologies et fait l’objet d’investissements permanents afin de préparer l’avènement de la 5G. En tant qu’opérateur responsable, Orange Belgium investit également dans la réduction de son empreinte écologique et la promotion de pratiques durables et inclusives dans le domaine du digital.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l’accès internet et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).



1 EBITDA prévisionnel 2021 de VOO

