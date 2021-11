English Dutch French

Persbericht

Brussel, 23 November 2021

Orange Belgium start exclusieve onderhandelingen met Nethys voor de overname van 75% van het kapitaal min één aandeel van VOO SA

Na een competitief selectieproces werd Orange Belgium door Nethys uitgekozen om exclusieve onderhandelingen aan te vatten voor de overname van 75% van het kapitaal min één aandeel van VOO SA, op basis van een bedrijfswaarde van 1,8 miljard euro voor 100% van het kapitaal.

VOO SA is een telecomoperator die eigenaar is van het kabelnetwerk in het Waalse Gewest en een deel van het Brusselse Gewest. VOO biedt een portfolio van vaste en mobiele telefonie, breedbandinternet en televisiediensten.

Na 25 jaar aanwezigheid van Orange in België zal de overname van VOO Orange Belgium in staat stellen een zeer snel netwerk te beheren in Wallonië en een deel van Brussel, en zo de ontplooiing van zijn convergente strategie op nationaal niveau te versterken.

Het ambitieuze investeringsplan en de combinatie van de competenties van VOO en de expertise van Orange zullen het mogelijk maken de kwaliteit van het netwerk van VOO op lange termijn te verzekeren en te versterken, ten dienste van de klanten en het concurrentievermogen van het Waalse en het Brusselse Gewest.

Het industriële project van Orange, de complementariteit van zijn activa en teams en de sociale cultuur van de twee ondernemingen zouden aantrekkelijke perspectieven bieden voor de werknemers van VOO en Orange Belgium.

De ondernemingswaarde van 1,8 miljard euro voor 100% van het kapitaal komt overeen met een EBITDA1-multiple vóór synergieën van 9,5x.

Orange Belgium, dat momenteel een zeer lage schuldgraad heeft, zou deze transactie financieren door zijn schuld te verhogen, met de steun van Orange SA.

In dit stadium kan geen verder commentaar op het proces worden gegeven. Verdere details over de transactie zullen op het moment van ondertekening worden bekendgemaakt.

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).



1 VOO's verwachte EBITDA voor 2021

