Selskabsmeddelelse: 15/2021

23. november 2021

Opdaterede forventninger til 2021

Baseret på at selskabets tre skibe beskæftiges i henholdsvis Hafnia Handy Poolen og Hafnia LR Poolen resten af året, forventes TCE indtjeningen nu i størrelsesordenen USD 8,5 millioner – USD 10,5 millioner, nedjusteret fra USD 9,0 millioner til USD 11,0 millioner, som tidligere forventet. Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, ligger koncernens forventede EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2021 i intervallet USD -1,0 million – USD 1,0 million, nedjusteret fra USD nul millioner - USD 2,0 millioner. Resultatet før skat forventes nu at blive et tab på USD -9,5 millioner – USD -7,5 millioner, sammenlignet med USD -4,5 million – USD -2,5 millioner som indikeret i Selskabsmeddelelse 12/2021 den 24. august 2021.

3. kvartalsrapporten 2021 vil blive offentliggjort den 24. november 2021.





