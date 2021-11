Un donateur de la Société canadienne de la SP triple l’impact de votre don pour appuyer la collectivité de la SP à l’occasion de Mardi je donne

English French

TORONTO, 23 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de Mardi je donne, les dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques auront trois fois plus d’impact grâce à un donateur anonyme. Ainsi, chaque don permettra de tripler le soutien aux Canadiens touchés par la sclérose en plaques (SP).



Avec plus de 75 pays participants, Mardi je donne est le plus important mouvement de générosité à l’échelle mondiale. Le 30 novembre, les Canadiens sont invités à s’unir virtuellement, à célébrer dans un esprit de générosité et à appuyer des causes qui leur tiennent à cœur. À l’occasion de Mardi je donne, la Société de la SP s’est fixé comme objectif d’amasser 50 000 $ afin de soutenir les personnes touchées par la SP d’un océan à l’autre. Le Canada affiche l’un des plus hauts taux de SP du monde. En moyenne, chaque jour, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP.

La pandémie de COVID-19 a créé de l’incertitude, de l’isolement et de l’anxiété chez les personnes touchées par la SP. Grâce à la générosité des donateurs à l’occasion de Mardi je donne et tout au long de l’année, la Société de la SP peut réduire cette incertitude en proposant de l’information fiable et de qualité, des services de soutien ainsi que des ressources. Elle finance en outre des travaux de recherche qui changent la vie des personnes touchées par la SP en permettant la mise au point de traitements et une meilleure prise en charge des symptômes, et qui mèneront, un jour, à la découverte d’un remède contre la SP.

Comme beaucoup d’autres personnes, Kajal Rai, résidente de la Colombie-Britannique ayant reçu un diagnostic de SP en 2020, a trouvé une mine d’information et une communauté de personnes qui comprennent bien les difficultés qu’elle vit au quotidien lorsqu’elle s’est jointe à un groupe de soutien en ligne de la Société de la SP. En plus de bénéficier des programmes et des services de la Société de la SP, Kajal espère que les travaux de recherche de pointe financés par l’organisme nous rapprocheront de notre objectif ultime, soit vivre dans un monde sans SP.

« Un remède contre la SP me permettrait de vivre une vie normale, qui n’est pas remplie d’incertitude. Je pourrais m’endormir l’esprit tranquille, sachant que demain sera une belle journée. En ce moment, je m’endors la peur au ventre, car je ne sais pas ce que demain me réserve », confie Kajal.

À l’autre bout du pays, en Nouvelle-Écosse, Donalda Martin-Gagnon est une bénévole de longue date de la Société de la SP. Elle a reçu un diagnostic de SP en 2009. « Si j’étais guérie, je retrouverais enfin ma vie d’avant. Je m’ennuie de la personne que j’étais avant la maladie. Il n’y avait rien à mon épreuve. La SP est une maladie qui change une vie, et un remède contre la SP aurait le même effet. »

Au cours des 20 dernières années, la Société de la SP a contribué à la réalisation d’importants progrès dans le domaine de la recherche, dont la découverte de traitements et de techniques de prise en charge des symptômes, et nous ne devons pas laisser les conséquences de la pandémie freiner cet essor. La Société de la SP demeure forte, résiliente et axée sur les solutions, mais c’est grâce aux dons qu’elle reçoit qu’elle peut maintenir ses investissements essentiels en recherche et ne pas perdre son élan. En ces temps marqués par l’incertitude, les gens touchés par la sclérose en plaques ont plus que jamais besoin de soutien pour surmonter les difficultés persistantes liées à cette maladie.

« Les chercheurs canadiens sont sur le point de faire de grandes percées. Nous ne pouvons pas laisser la pandémie de COVID-19 ralentir nos efforts au chapitre de la recherche », mentionne Pam Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Grâce à votre appui à l’occasion de Mardi je donne et dans les années à venir, nous pourrons bientôt nous libérer des répercussions de la SP. »

Cette initiative est la première de deux initiatives de dons jumelés prévues d’ici la fin de 2021. La Société de la SP s’est fixé un objectif de 200 000 $ pour sa campagne de dons de fin d’année.

Pour apporter votre soutien aux Canadiens touchés par la SP en ce Mardi je donne, et durant les années à venir, rendez-vous au https://scleroseenplaques.ca/mardijedonne pour faire un don à la Société canadienne de la SP.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Chaque jour, en moyenne, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



