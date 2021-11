SFIO、フィリピンの技術・ソフトウェア開発拠点「LNS+」を買収し、グローバルな業界横断型イノベーション・エコシステムを構築

この買収により、資産運用会社で技術プラットフォームの開発とメンテナンスの能力をフルに活用できるようになる。SFIOの未来志向の産業への投資ロードマップの一環として、リーンテック・ネットワーク・システムズを同グループの新しい技術・ソフトウェア開発部門として設立することで、SFIOの多様なポートフォリオ企業間での共同イノベーションのための新たな経路を生み出す

November 23, 2021 08:20 ET | Source: Smokefree Innotec Inc. Smokefree Innotec Inc.

Hamilton, NEW ZEALAND