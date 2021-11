English Swedish

Malmö, 23 november, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix

Extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 23 november 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission från den 5 november 2021 av högst 105 784 077 aktier. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 057 840,77 kronor. Teckningskursen är 0,75 kronor per aktie, totalt 79 338 057,75 kronor om samtliga aktier tecknas.

Den som på avstämningsdagen den 30 november 2021 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier till teckningskursen 0,75 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller tre (3) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

BESLUT OM PERSONALOPTIONSPROGRAM

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om personaloptionsprogram 2021/2024 vilket kan omfatta högst 2 000 000 personaloptioner. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.

Personaloptionsprogrammet ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till (i) samtliga nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernens verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland eller USA fram till och med den 1 februari 2022 samt (ii) de nuvarande och tillkommande nyckelpersoner som (personligen eller via bolag) är verksamma i koncernens verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland eller USA per nämnda datum och som styrelsen utser utifrån deras betydelse för koncernen.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 21 oktober 2021 till och med den 22 november 2021.

Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande: a) 40 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 november 2022, och b) 60 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in linjärt kvartalsvis från den 1 november 2022 till och med den 1 november 2024.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogram 2021/2024 beslutade även extra bolagsstämman om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner till Bolaget eller Acarix Incentives AB samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till personaloptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 2 000 000 och aktiekapitalet kan öka med 20 000 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna och ytterligare information om personaloptionsprogrammet samt tidigare incitamentsprogram finns tillgängligt på Bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2020.

Om alla teckningsoptioner utfärdade enligt personaloptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 2 000 000 (med förbehåll för omräkning i enlighet med teckningsoptionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,4 procent av Bolagets aktiekapital och röster (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget).

Den maximala utspädningseffekten av teckningsoptionsprogram 2020/2023, teckningsoptionsprogram 2021/2025 och personaloptionsprogram 2021/2024 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 4,73 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD

e-post: per.persson@acarix.com

tel: +46 736 005 990

Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k.CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

