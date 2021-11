Interfor procédera à l’acquisition d’EACOM Timber Corporation, ajoutant ainsi un milliard de pieds-planche de production de bois d’œuvre et élargissant sa gamme de produits et sa diversité régionale

English French

BURNABY, Colombie-Britannique, 23 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERFOR CORPORATION (« Interfor » ou la « Société ») (TSX : IFP) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord avec une société affiliée de Kelso & Company (« Kelso ») visant l’acquisition de 100 % de leur participation dans EACOM Timber Corporation (« EACOM »).



Faits saillants de la transaction

EACOM, un des leader dans la production de bois d’œuvre dans l’Est du Canada, exerce des activités à travers l’Ontario ainsi que le Québec et comporte notamment :

Sept scieries avec une capacité de production annuelle combinée de bois d’œuvre d’épinette-pin-sapin (ÉPS) de 985 millions de pieds-planche ;

Une usine de poutrelles en I avec une capacité de production annuelle de 70 millions de pieds linéaires ;

Une usine de produits de bois à valeur ajoutée avec une capacité de production annuelle de 60 millions de pieds-planche ;

Des droits d’accès à environ 3,6 millions de mètres cubes par an d’approvisionnement en fibre, géré de manière responsable et certifié à l’international ;

Un bureau à Montréal.



Le prix d’achat est de 490 millions de dollars canadiens, sur une base de trésorerie et sans dette, ce qui comprend 120 millions de dollars canadiens de fonds de roulement net. En outre, Interfor assumera les dépôts de droits compensateurs et les droits antidumping d’EACOM à la clôture, pour une contrepartie égale à 55 % du total des dépôts après impôt. Au 30 septembre 2021, EACOM avait payé des droits compensateurs et antidumping cumulatifs de 150 millions de dollars américains.

« Cette transaction fait d’Interfor un véritable producteur de bois d’œuvre nord-américain, avec des opérations dans toutes les régions de fibres clés sur le continent, diversifiant et réduisant davantage les risques de notre plate-forme d’exploitation et améliorant notre potentiel de croissance et notre ensemble d’opportunités », a déclaré Ian Fillinger, président et chef de la direction. « Cette croissance transformationnelle garantit une gamme de produits ÉPS souhaitable pour répondre à la demande croissante de nos clients, à un moment où l’approvisionnement en fibres ÉPS est soumis à une pression croissante dans d’autres juridictions en Amérique du Nord et dans le monde. Ce sont des usines productives et bien gérées, nous y voyons des opportunités considérables d’améliorer encore leurs performances en les intégrant à notre portefeuille et en appliquant notre expertise opérationnelle éprouvée. Nous sommes ravis des opportunités que l’acquisition apporte, nous sommes impatients d’accueillir la talentueuse équipe d’EACOM dans notre entreprise et de nous associer à elle pour exploiter et développer l’entreprise dans les années à venir. »

Justification stratégique

L’acquisition est conforme à la stratégie d’Interfor axée sur la croissance en tant que producteur de bois d’œuvre pur, augmentant la capacité totale de production de bois d’œuvre d’Interfor de 25 %. En outre, l’acquisition s’appuie sur les opérations d’Interfor qui sont déjà diversifiées géographiquement, ajoutant une ampleur considérable dans une nouvelle région. L’Est du Canada est l’une des principales régions productrices de bois d’œuvre en Amérique du Nord, avec des coûts de bois très compétitifs, une gamme de produits ÉPS souhaitable et un environnement d’investissement favorable.

Sur une base pro forma, la capacité de production annuelle totale de bois d’œuvre d’Interfor passera à 4,9 milliards de pieds-planche, dont 46 % dans le sud des États-Unis, 16 % dans le nord-ouest des États-Unis, 20 % dans l’Est du Canada et 18 % en Colombie-Britannique.

L’ajout de l’entreprise EACOM offrira également un ensemble d’opportunités élargies pour une future croissance potentielle axée sur le bois d’œuvre dans l’Est du Canada, étant donné ses systèmes, son infrastructure et son équipe bien établis. L’entreprise fonctionnera sous la bannière Interfor, mais Interfor conservera tous les principaux dirigeants et employés d’EACOM ainsi que son bureau à Montréal, au Québec, afin d’assurer un soutien régional continu pour les opérations à l’avenir.

« Cette transaction permettra à notre équipe d’écrire son prochain chapitre au sein de l’une des meilleures entreprises de bois d’œuvre en Amérique du Nord », a déclaré Kevin Edgson, président et chef de la direction d’EACOM. « L’excellence opérationnelle, la solidité financière, les relations avec les clients et le portefeuille nord-américain d’Interfor offriront des opportunités substantielles à nos employés et à nos parties prenantes. Nos entreprises partagent des valeurs, notamment un engagement envers la santé et sécurité et la responsabilité environnementale, et nous sommes ravis de faire partie des ambitions de croissance continue d’Interfor. »

Opportunités de marché améliorées

Du point de vue du marché, l’acquisition étend et complète la portée géographique d’Interfor, permettant un approvisionnement efficace des principaux marchés de l’Est, tels que la région du Grand Toronto (la quatrième plus grande région métropolitaine d’Amérique du Nord) et dans toute la région des Grands Lacs. Environ 40 % des expéditions externes d’EACOM restent au Canada et ne sont pas soumises aux droits antidumping et aux droits compensateurs. L’acquisition ajoute également de la diversité à la gamme de clients d’Interfor en élargissant l’exposition à des segments de distribution clés, tels que les centres de rénovation.

Du point de vue des produits, l’acquisition ajoute des offres adjacentes au bois d’œuvre au portefeuille d’activités d’Interfor, avec l’ajout d’une usine de poutrelles en I et d’une usine de remise à neuf à valeur ajoutée. La consommation de poutrelles en I, comme celle de plusieurs autres produits en bois d’ingénierie (PBI), est étroitement liée à la construction de nouveaux logements et la demande continue d’être forte ; l’offre, de son côté, a été restreinte en raison des limitations du stock de semelles nécessaire au processus de fabrication. EACOM fournit la majorité du stock de semelles pour l’usine de poutrelles en I à partir de ses propres opérations, sous la forme de bois soumis à une contrainte mécanique, permettant un contrôle significatif sur les intrants clés et une meilleure capacité à gérer les niveaux de production. En conséquence, l’usine de poutrelles en I d’EACOM a augmenté sa production de manière durable d’environ 40 % au cours des trois dernières années et est bien placée pour tirer parti de la dynamique positive du marché dans le secteur des PBI.

Des synergies immédiatement rentables et significatives

L’acquisition augmentera immédiatement les bénéfices d’Interfor et devrait générer des rendements intéressants à court et à long terme.

EACOM a généré un BAIIA1 de 75 millions de dollars canadiens, 8 millions de dollars canadiens, 151 millions de dollars canadiens et 475 millions de dollars canadiens en 2018, 2019, 2020 et les douze mois clos le 30 septembre 2021, respectivement. Interfor estime le BAIIA à mi-cycle d’EACOM à environ 90 millions de dollars canadiens par an avant les synergies, en tenant compte des prix du bois de mi-cycle, de la normalisation des calendriers d’exploitation post-COVID ainsi que des récentes accélérations de la production et des améliorations des performances d’exploitation dans les scieries tout comme dans l’usine de poutrelles en I.

Interfor s’attend à réaliser des synergies significatives de 25 millions de dollars canadiens par an grâce à l’amélioration de la fiabilité, de la productivité et du contrôle de la qualité ainsi qu’aux programmes d’achat partagés, à l’optimisation des transports, aux opportunités de marketing améliorées et aux réductions des dépenses générales et administratives. Ces synergies devraient être pleinement réalisées dans les deux ans suivant la clôture, sans exigence de capital.

Par conséquent, le prix d’achat de 490 millions de dollars canadiens représente un multiple du BAIIA à mi-cycle avant la synergie de 5,4 x ou de 4,3 x après les synergies et un multiple de capacité de bois de 497 $ CA (ou 398 $ US) par millier de pieds-planche qui se comparent très favorablement aux transactions précédentes récentes dans l’industrie.

Financement et structure du capital

Interfor a l’intention de financer l’acquisition avec une combinaison d’encaisse et de ses facilités de crédit courantes. Après la finalisation de cette acquisition, Interfor continuera de disposer d’une flexibilité financière importante pour exécuter ses plans stratégiques d’investissement en capital et envisager d’autres options de déploiement de capital créatrices de valeur. Au 30 septembre 2021, Interfor disposait d’une trésorerie nette d’environ 134 millions de dollars canadiens. Pro forma de l’acquisition, le ratio dette nette/capital investi d’Interfor au 30 septembre 2021 passerait à 22 %2. De même, les liquidités pro forma au 30 septembre 2021 seraient d’environ 270 millions de dollars canadiens, avant la prise en compte de la capacité d’emprunt supplémentaire importante disponible en vertu des limites de crédit existantes et des flux de trésorerie d’exploitation qui demeurent importants à court terme.

Conditions de clôture et calendrier

La conclusion de l’acquisition est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires pour une transaction de ce type et devrait être finalisée au premier semestre 2022.

Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires ont été publiées sur le site Web interfor.com dans la section Investisseurs sous Présentations.

1 Reflète le BAIIA tel qu’il a été préparé conformément aux pratiques financières d’EACOM, c’est-à-dire après déduction des frais liés aux droits antidumping et aux droits compensateurs en espèces, mais avant l’ajustement rétroactif non monétaire unique en décembre 2020 pour les trop-payés résultant des ajustements des taux de droits.

2 Le pro forma est basé sur un prix d’achat de 490 millions de dollars canadiens et 55 % du montant fiscal des droits compensateurs et des droits antidumping d’EACOM en dépôt de 150 millions de dollars américains, en supposant un taux d’imposition d’environ 26 %.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des informations prospectives sur les perspectives commerciales, les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et d’autres informations de la Société qui ne sont pas des faits historiques. Une déclaration contient des informations prospectives lorsque la Société utilise ce qu’elle sait et ce à quoi elle s’attend aujourd’hui dans le but faire une déclaration portant sur l’avenir. Les déclarations comportant des informations prospectives dans ce communiqué incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la capacité de production, la croissance future, la demande croissante, les synergies, la capacité pro forma, les bénéfices et rendements attendus, les ratios d’endettement pro forma, la liquidité pro forma, la capacité d’emprunt, les approbations réglementaires et la date de clôture prévue ainsi que d’autres facteurs pertinents. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels peuvent différer des informations prospectives contenues dans ce communiqué et qu’il ne faut pas se fier indûment à ces informations prospectives. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans ce communiqué sont décrits dans le rapport de gestion annuel d’Interfor sous la rubrique « Risques et incertitudes », qui est disponible sur le site Web www.interfor.com et sous le profil d’Interfor au www.sedar.com. Les facteurs et les hypothèses importants utilisés pour développer les informations prospectives dans ce rapport comprennent la volatilité des prix de vente du bois d’œuvre, des rondins et des copeaux de bois ; la capacité de la Société à être concurrentielle à l’échelle mondiale ; la disponibilité et le coût de l’approvisionnement en rondins ; les catastrophes naturelles ou humaines ; les taux de change ; les changements dans les réglementations gouvernementales ; la disponibilité de la possibilité de coupe annuelle de la Société (PAC) ; les revendications des peuples autochtones et les accords conclus par traité avec eux ; la capacité de la Société à exporter ses produits ; le différend commercial sur le bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis ; les droits de coupe payables à la province de la Colombie-Britannique (C.-B.) ; les impacts environnementaux des opérations de la Société ; les interruptions de travail ; la sécurité des systèmes d’information ; et la possibilité d’une crise de santé publique (telle que la pandémie actuelle de COVID-19). Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les attentes de la Société à la date de ce communiqué. Interfor n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations ou déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. L’auditeur indépendant de la Société, KPMG LLP, n’a pas audité, examiné ni exécuté de procédures concernant les résultats financiers intermédiaires et les autres données incluses dans ce communiqué et, par conséquent, n’exprime pas d’opinion ni toute autre forme d’assurance à leur égard.

À PROPOS D’INTERFOR

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société a une capacité de production annuelle d’environ 3,9 milliards de pieds-planche et propose une gamme diversifiée de produits de bois d’œuvre à des clients du monde entier. Pour plus d’informations sur Interfor, veuillez visiter notre site Web www.interfor.com.

Contacts pour les investisseurs:

Rick Pozzebon, vice-président principal et directeur financier

604 689-6804

Mike Mackay, vice-président — Croissance et stratégie de l’entreprise

604 689-6846

Contact média :

Svetlana Kayumova, Communication d'entreprise

604 422-7329

svetlana.kayumova@interfor.com