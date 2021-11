Sirios engage la firme Ménard Martel Consultants inc. pour la gestion du projet aurifère Cheechoo, Québec

English French

MONTRÉAL, 23 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSXV: SOI) ont le plaisir d’annoncer la signature d'un contrat avec la firme de consultants en gestion de projets miniers Ménard Martel Consultants Inc. (« MMCI »). En vertu du contrat, Samuel Martel, ing., MBA, PMP, président de MMCI, agira à partir de maintenant en tant que directeur de projet pour la mise en valeur du projet aurifère Cheechoo à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec sous la supervision du président de Sirios. M. Martel sera assisté dans son travail par ses collègues M. Robert Ménard et Mme. Catherine Ménard, ing. MBA, PMP.



Dominique Doucet, fondateur et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « Après plusieurs années d’exploration sur le projet Cheechoo, je suis grandement heureux qu’une nouvelle étape débute pour avancer le développement du projet Cheechoo et qu’une équipe expérimentée en gestion stratégique de projet se joigne à l’équipe de Sirios afin de franchir avec succès les différentes étapes pour la mise en valeur du projet. »

Samuel Martel possède quinze années d’expérience dans l’industrie de l’ingénierie, de la construction et dans l’industrie minière. Il a été impliqué dans des projets miniers de toutes tailles au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique de même qu’au Groenland. Il possède une grande expertise en développement et leadership de projet, gestion d’ingénierie ou de projet de construction, en assurance et contrôle de la qualité, en gestion de contrat et en exécution de plan de projet. Diplômé en 2007 en génie civil de l’Université de Sherbrooke, il a également complété avec honneurs un MBA à l’Université Laval. Il est membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

Robert Ménard a débuté sa carrière en 1972 avec l’IOC (Iron Ore Company of Canada) pour ensuite continuer, en 1974, en tant que vice-président pour un entrepreneur industriel jusqu’en 1993. De 1994 à 2006, il a agi en tant que vice-président, projets & construction chez Cambior où il était responsable du développement de projet, des études d’ingénierie jusqu’à la construction du site et de la mise en marche. Par la suite, il fut vice-président ingénierie et construction d’un projet de nickel dans l’arctique canadien et co-directeur de l’ingénierie & construction du projet Essakane d’IAMGOLD au Burkina Faso. Il a été vice-président ingénierie & construction pour le projet Cerro Negro d’Andean Gold en Argentine et plus récemment, il occupait le poste de directeur ingénierie et construction pour le projet Merian de Newmont au Suriname. Il a obtenu son diplôme en génie électrique en 1972 à l’université d’Ottawa.

Catherine Ménard possède quinze années d’expérience dans l’industrie de l’ingénierie, de la construction, et dans l’industrie minière et a œuvré en tant qu’ingénieure de projet gérant des activités du secteur de l’ingénierie et de la construction allant de l’étude préliminaire à la complétion du projet et de sa mise en service. Elle a développé une expertise dans des projets, situés dans des régions arctiques, désertiques et tropicales, qui représentaient des défis particuliers de construction et de logistique. Mme. Ménard est ingénieure civile, diplômée de l’Université Laval en 2007 où elle a également complété avec honneurs un MBA en 2019. Elle est membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d’or Éléonore du producteur Newmont. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d’onces d’or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d’augmentation de ces ressources (BBA, P-L. Richard, P. Geo.; J. Torrealba, P. Eng.; D. Evangelista, P. Eng., NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020).

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

