Pousser plus loin l’innovation sociale : Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur célèbre sa première année d’appui à de nouvelles entreprises responsables

VANCOUVER, Colombie Britannique., 23 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur célèbre aujourd’hui son premier anniversaire en annonçant trois nouveaux investissements dans des entreprises à vocation sociale en Amérique du Nord, soit Goodmylk , Nectar et Gotcare . En seulement 12 mois, le fonds de 100 millions de dollars a fait rayonner l’engagement de TELUS en matière de sociocapitalisme et investi dans 10 sociétés passionnantes qui posent des gestes positifs et concrets dans leurs collectivités.



Dans le cadre des célébrations, le Fonds pollinisateur publie également son rapport initial qui souligne les retombées sociales, les réalisations et les engagements financiers du fonds au cours de la dernière année.

« Notre Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur s’inscrit dans notre engagement à tirer parti de notre technologie de pointe ainsi que de notre ingéniosité humaine, afin d’investir dans de nouvelles entreprises émergentes. Celles-ci favorisent des retombées sociales positives dans les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons, en plus de générer des retombées économiques, dit Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS. Lors de la dernière année, notre Fonds pollinisateur a investi près de 20 millions de dollars dans 10 entreprises menées par quelques-uns des entrepreneurs les plus visionnaires et inspirants en Amérique du Nord. Ceux-ci ont à cœur d’innover tout en faisant la promotion d’une meilleure santé physique et mentale, d’une plus grande équité sociale, d’une chaîne alimentaire plus sécuritaire et d’une planète plus verte. En effet, alors que nous célébrons notre premier anniversaire, nous sommes fiers de l’impact que le Fonds a à favoriser l’innovation entrepreneuriale, créant un effet accélérateur sur le sociocapitalisme et inspirant la prochaine génération d’entreprises responsables. »

Les trois nouveaux investissements annoncés aujourd’hui incluent les entreprises suivantes :

Établie en Californie, Goodmylk produit des substituts laitiers sous forme de laits végétaux en poudre et concentrés, composés exclusivement d’ingrédients naturels de première qualité qui aident les gens à vivre en santé selon un mode de vie sain.

produit des substituts laitiers sous forme de laits végétaux en poudre et concentrés, composés exclusivement d’ingrédients naturels de première qualité qui aident les gens à vivre en santé selon un mode de vie sain. Établie à Montréal, Nectar s’emploie à numériser le secteur de l’apiculture grâce à une solution qui améliore la santé des pollinisateurs en plus de soutenir des principes d’agriculture responsable et d’avoir une incidence positive sur l’environnement.

s’emploie à numériser le secteur de l’apiculture grâce à une solution qui améliore la santé des pollinisateurs en plus de soutenir des principes d’agriculture responsable et d’avoir une incidence positive sur l’environnement. Établie à Toronto, Gotcare a développé une solution logicielle pour jumeler efficacement le personnel de soins à domicile avec les patients qui en ont besoin, créant simultanément des emplois mieux rémunérés pour les préposés aux services de soutien aux personnes.



« Je tiens à profiter de ce premier anniversaire du Fonds pollinisateur pour remercier les fondateurs, les partenaires et la plus vaste communauté d’investissement pour leur collaboration et leur confiance exprimées envers notre approche réfléchie d’investissement dans l’innovation émergente, affirme Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale à TELUS. En seulement 12 mois, notre équipe s’est élargie et prévoit avec enthousiasme une incidence grandissante pour les années à venir. Les occasions de partenariats auprès de fondateurs d’entreprises diversifiées, alliant profits et vocation sociale, ne pourront que se multiplier. »

Le Fonds pollinisateur de TELUS a déjà investi dans de nouvelles entreprises en démarrage, incluant EliteGamingLIVE (EGL), Fresh City Farms, Pocket Naloxone, Raven Indigenous Capital Partners, Le Moulin Microcrédits, Tidal Vision, et Rhiza Capital.

Résolument axé sur les retombées sociales, le Fonds pollinisateur investit dans les sociétés les plus susceptibles d’évoluer et de générer des profits, puis offre à leurs équipes le soutien nécessaire pour réaliser la mission sociale qu’ils ont choisie et créer des changements positifs dans les collectivités qu’ils servent. Le Fonds pollinisateur investit dans les entreprises émergentes et leur apporte une valeur stratégique, notamment sous la forme de réseautage et de liaisons qui tirent pleinement parti de la force de TELUS, une valeur qui transcende la simple signature d’un chèque. Le Fonds adhère également aux objectifs de développement durable des Nations Unies . Dans cette optique, ses investissements misent sur les entreprises et les fondateurs dont les produits et les solutions évolutives visent à transformer les soins de santé, à protéger notre planète, à soutenir l’agriculture responsable et à favoriser l’intégration collective.

Quelques faits saillants au cours de la dernière année :

Près de 20 millions de dollars ont été investis dans de nouvelles entreprises responsables et durables.

ont été investis dans de nouvelles entreprises responsables et durables. Le portefeuille compte maintenant 60 pour cent d’entreprises installées au Canada.

d’entreprises installées au Canada. La diversité, l’équité et l’inclusion dominent la philosophie d’investissement, avec 50 pour cent des entreprises dirigées par des personnes autochtones ou racisées et 40 pour cent par des femmes.



Au chapitre de la responsabilité sociale, l’excellence du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur commence déjà à faire ses preuves. En plus d’investir aux quatre coins de l’Amérique du Nord, le fonds s’est démarqué en remportant le prix Clean50 décerné dans la catégorie des meilleurs projets , en plus de se classer finaliste au prix d’entreprise responsable décerné par Reuters dans la catégorie « incidence sociale » . Avec un nombre déjà important d’entreprises à son portefeuille et de nombreuses autres à venir, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur a le vent dans les voiles avec à son bord l’innovation sociale et sa promesse d’un futur meilleur.

Pour découvrir d’autres faits saillants et connaître les engagements pris à ce jour, lisez le rapport sur les retombées du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur .

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d’un budget de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des plus importants fonds à vocation sociale au monde. Il investit dans les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l’innovation sociale. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur s’inscrit dans l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les Canadiens en finançant l’élaboration de solutions pour protéger notre planète, transformer les soins de santé, soutenir l’agriculture responsable et favoriser l’intégration collective. Pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, visitez telus.com/fondspollinisateur .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

François Marchand

Relations publiques de TELUS

francois.marchand@telus.com





Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles ici :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7a508f1-e23c-4e5e-a35a-5408b9087c46/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b67dc1ca-9eef-474b-8954-c0d52ef6b072/fr