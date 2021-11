English French

Crypto Blockchain Industries (CBI) : Assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2021

Division par 10 du nominal de l’action CBI, chaque actionnaire détenant 1 action devenant propriétaire de 10 actions

Délégation de compétence autorisant l’incorporation de réserves en vue de distributions d’actions gratuites

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce avoir convoquée une assemblée générale extraordinaire pour le 29 décembre 2021, dont l’objet est une division du nominal et la possibilité de réaliser une augmentation de capital par incorporation de réserves en vue d’une distribution gratuite d’actions. Ces résolutions ont pour objectifs de permettre à la Société de favoriser la liquidité de l’action et la diversité de l’actionnariat de CBI.

La première résolution propose une division par 10 de la valeur nominale des actions composants le capital de CBI. Sur la base d’une valeur nominale actuelle de 1,00 euros et de 19 337 000 actions, la valeur nominale serait portée à 0,10 euros pour 193 370 000 actions. Chaque actionnaires détenant 1 action CBI deviendrait donc propriétaire de 10 actions CBI. Le capital de CBI, soit 19 337 000 euros, resterait inchangé. Cette division d’action interviendra dès que possible après l’approbation de la division par l’assemblée générale, selon un calendrier qui sera communiqué le moment venu en coordination avec Euronext.

La deuxième résolution porte sur une délégation de compétence d’une durée de 26 mois qui conférerait au Conseil d’administration l’autorisation de décider d’une augmentation du capital social de la Société sous forme de distribution d’action gratuite, pour un montant nominal maximal de 5 millions d’euros, par incorporation de réserve. L’utilisation de cette délégation en tout ou partie interviendrait, le cas échéant, à un moment déterminé par le conseil d’administration en fonction des conditions de marché, du montant des réserves disponibles de CBI le moment venu et d’une approche de distribution volontairement prudente.

L’avis de réunion valant avis de convocation détaillant les résolutions est publié au BALO ce 24 novembre 2021. Il est disponible sur www.cbicorp.io, rubrique « investisseurs » et sur https://ebalo.journal-officiel.gouv.fr/ebalo/plugins/ebalo/annonce/2104379.html. Il est rappelé que l’action CBI est cotée sur le compartiment EI d’Euronext Growth Paris, réservée aux investisseurs qualifiés. Par ailleurs, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les modalités de participation à l’Assemblée Générale du 29 décembre 2021 pourraient être modifiées en fonction de l’évolution des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont par conséquent invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société.

Agenda Financier :

Résultats semestriels : le 15 décembre 2021 après bourse

Assemblée générale : le 29 décembre 2021 à 9h00 (voir publication BALO)

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Gregory Bosson

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe