Atari : Transactions stratégiques

Paris, France, le 23 novembre 2021 à 18h00 CET – Atari SA et ses filiales (le « Groupe Atari »), l'une des marques grand public et l'un des producteurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde, annoncent aujourd'hui un investissement stratégique de 3 500 000 $US dans Antstream Limited et une option d'achat des actifs de Mobygames, Limited, y compris le site Web et la base de données Mobygames. L'investissement dans Antstream Limited a été effectué conformément à un contrat de prêt convertible qui peut être converti en actions d'Antstream Limited lors d'un financement futur, avec un investissement initial de 500 000 $US. L'option d'achat des actifs de Mobygames a été fixée à un prix d'achat de 1 500 000 $US et pourrait être conclue d'ici la fin Mars 2022.

En outre, Atari a conclu la vente de certaines parcelles de terrain NFTs dans The Sandbox à un tiers. Atari a reçu un paiement en numéraire de 4 284 000 $US.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts



Atari - Philippe Mularski, CFO Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

