Des récipiendaires de subventions du WWF-Canada restaurent plus de 100 hectares d’habitats pour aider les espèces et absorber du carbone

TORONTO, 23 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des groupes de partout au pays répondent à l’appel d’une approche impliquant toute la société pour lutter contre les crises du climat et de la perte de biodiversité en réalisant des actions significatives et mesurables pour restaurer la nature, rétablir les espèces et absorber du carbone. Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) est heureux de reconnaitre et soutenir sept de ces groupes en cette année inaugurale du Programme de subvention nature et climat, présenté en partenariat avec Aviva Canada.



Le déclin des espèces en péril est grandement aggravé par la perte d’habitat, qui entraine à son tour des dérèglements climatiques. Mondialement, c’est le tiers des émissions de gaz à effet de serre, responsables de la crise climatique, qui résulte de la destruction des arbres, du couvert végétal du sol, des tourbières, des plantes et des écosystèmes côtiers. Les solutions climatiques basées sur la nature utilisent les forces propres à la nature pour capter et emmagasiner le carbone, ce qui aide à atténuer la crise climatique et à protéger les espèces.

Les récipiendaires d’une subvention nature et climat appliquent autant des techniques traditionnelles que novatrices pour restaurer des terres et des rivages dégradés afin d’améliorer les habitats et de capter du carbone. Les projets vont du soutien aux efforts d’agriculteur.rice.s pour créer et gérer un habitat à l’implication de bénévoles pour naturaliser des littoraux, en passant par la mesure des dépôts de carbone dans des sites de restauration d’anciens marais salés. En 2021-2022, le programme de subvention appuie ces projets, entre autres, à hauteur de presque 500 000 $.

À propos des récipiendaires

À l’heure actuelle, le Programme de subvention nature et climat soutient :

ALUS Canada : Implique les agriculteur.rice.s et les éleveur.se.s dans la restauration de la nature à Chatham-Kent, en Ontario, et en Outaouais, au Québec.

: Implique les agriculteur.rice.s et les éleveur.se.s dans la restauration de la nature à Chatham-Kent, en Ontario, et en Outaouais, au Québec. Credit Valley Conservation : Plan d'action Hungry Hollow pour un quartier durable à Halton Hills.

: Plan d'action Hungry Hollow pour un quartier durable à Halton Hills. Canards Illimités Canada : Entretien des milieux humides de la plaine inondable du fleuve Saint-Jean et mesure de l’accumulation du carbone dans les milieux humides côtiers.

: Entretien des milieux humides de la plaine inondable du fleuve Saint-Jean et mesure de l’accumulation du carbone dans les milieux humides côtiers. Hammond River Angling Association : Utilisation d’arbustes pour séquestrer le carbone et restaurer le ruisseau Palmer.

: Utilisation d’arbustes pour séquestrer le carbone et restaurer le ruisseau Palmer. Nottawasaga Valley Conservation Authority : Restauration de l’habitat et de la qualité de l’eau dans la vallée de la rivière Nottawasaga.

: Restauration de l’habitat et de la qualité de l’eau dans la vallée de la rivière Nottawasaga. Projet Comox Valley de la Watershed Society : Kus-kus-sum : Restauration d’un habitat important pour rétablir les services écosystémiques et bâtir la résilience côtière.

: Kus-kus-sum : Restauration d’un habitat important pour rétablir les services écosystémiques et bâtir la résilience côtière. SeaChange Society : Projet de rétablissement du carbone bleu dans la péninsule de Saanich.



Le Programme de subvention nature et climat a été lancé plus tôt cette année comme partie intégrante du plan sur dix ans du WWF-Canada pour Régénérer le Canada, qui inclut l’objectif de restaurer un million d’hectares pour la biodiversité et le climat d’ici 2030. Pour accroitre l’impact de ce programme sur la nature, notre partenaire principal Aviva Canada a récemment doublé son investissement, contribuant ainsi pour un total de plus de deux millions de dollars au financement de travaux de conservation essentiels.

Le WWF-Canada discutera du pouvoir de la restauration et du Programme de subvention nature et climat demain, dans le cadre d’un évènement de Globe Series, Destination Net Zero Events (en anglais seulement).

À propos de l’évènement Globe Series :

Quoi : « Régénérer le Canada : Travailler ensemble à renverser la perte de nature et lutter contre les dérèglements du climat » est un panel multisectoriel qui abordera :

L’objectif du WWF-Canada de restaurer un million d’hectares d’habitats perdus ou dégradés par des solutions climatiques basées sur la nature.

Des exemples de projets de restauration et de leur impact et bénéfices connexes pour la nature, les espèces et les humains.

Les investissements du secteur des entreprises dans la nature, et la façon dont le soutien à la restauration peut contribuer aux objectifs climatiques et de développement durable.

Ce que les Nations Unies appellent l’approche impliquant toute la société, où chaque organisation – entreprise, gouvernement, institution culturelle, universitaire et financière, ainsi que les communautés locales – doit participer pour qu’un changement se produise.

Quand : Mercredi, 24 novembre à 11 h, HNE

Qui :

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada

Jason Storah, chef de la direction d’Aviva Canada

Lara Ellis, vice-présidente principale des politiques et partenariats d’ALUS

Caitlin Pierzchalski, directrice principale du Projet Watershed

Où : Inscrivez-vous ici : https://destinationnetzero.globeseries.com/page/1906251/register

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, a affirmé :

« Chaque récipiendaire d’une subvention nature et climat fait une énorme différence pour son écosystème local, et l’impact ne s’arrête pas là. Collectivement, ces récipiendaires démontrent que non seulement les actions locales en conservation peuvent aider les écosystèmes locaux, mais elles peuvent aussi bénéficier au climat mondial. Avec le soutien accru d’Aviva, nous serons à même de financer encore plus de projets ayant des impacts comme ceux-ci. »

Jason Storah, chef de la direction d’Aviva Canada, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’être le partenaire principal du Programme de subvention nature et climat afin d’apporter des changements significatifs dans les collectivités de partout au Canada. Les changements climatiques et la perte de biodiversité sont étroitement liés, et le succès de l’un dépend fondamentalement du succès de l’autre. Nos mesures pour aborder la perte de biodiversité vont de pair avec l’Ambition de durabilité d’Aviva et notre objectif de devenir une entreprise à zéro émission nette d’ici 2040. »

Pour en savoir plus sur le Programme de subvention nature et climat, pour planifier une entrevue avec les récipiendaires ou demander des images ou des vidéos, veuillez contacter :

Laurence Cayer-Desrosiers, spécialiste des communications, WWF-Canada, lcdesrosiers@wwfcanada.org

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.