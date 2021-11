Verizon finaliza la adquisición de TracFone Wireless, Inc.

NEW YORK, Nov. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon (NYSE: VZ) - Hoy Verizon Communications (NYSE, Nasdaq: VZ) anunció que ha completado la adquisición previamente anunciada de TracFone Wireless, Inc. y la familia de marcas de TracFone, reuniendo las principales marcas inalámbricas premium y de prepago en la principal red inalámbrica. La incorporación de las marcas de TracFone al portafolio de marcas de Verizon proporcionará a más consumidores estadounidenses que buscan planes inalámbricos más asequibles con experiencias mejoradas y servicios mejorados en la red más confiable de Estados Unidos. Los clientes se beneficiarán de más opciones y funciones, incluidas soluciones de banda ancha residencial inalámbrica fija, nueva tecnología de dispositivos, acceso 5G ampliado, un compromiso continuo con los servicios Lifeline y más opciones de llamadas internacionales y roaming.



La adquisición posiciona a Verizon como el principal proveedor de servicios inalámbricos de prepago, y premium al expandir la cartera de Verizon, brindando un acceso mejorado a su red inalámbrica líder en la industria y un conjunto completo de productos y servicios de movilidad a una nueva base de clientes. Verizon continuará ofreciendo el servicio Lifeline, con nuevas opciones de conectividad 5G, a través de TracFone y desarrollará aún más los productos,canales de distribución y marcas principales de TracFone. Esas marcas incluyen Straight Talk, la gran mayoría de cuyos clientes operan en la red de Verizon en la actualidad, así como Total Wireless, Tracfone y SafeLink.

TracFone es el mayor revendedor de servicios inalámbricos en los EE. UU., da servicio a aproximadamente 20 millones de suscriptores a través de una red de más de 90,000 establecimientos minoristas en todo el país. Como socio de Verizon desde hace mucho tiempo, más de 13 millones de suscriptores de TracFone actualmente se benefician de la red inalámbrica de Verizon a través de un acuerdo mayorista existente.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a TracFone y a sus empleados a la familia Verizon y entusiasmados de poder ofrecer nuevos productos y servicios mejorados a este atractivo segmento del mercado. Nuestra nueva base de clientes premium y prepago se beneficiará de las ofertas de la organización combinada, ahora y en el futuro ”, dijo Ronan Dunne, director ejecutivo de Verizon Consumer Group. “La incorporación de las marcas TracFone establece firmemente a Verizon como el proveedor de elección en el segmento de prepago, lo que complementa nuestro claro liderazgo en el segmento premium”, agregó.

“Durante más de 25 años, TracFone Wireless, Inc. ha brindado soluciones inalámbricas a consumidores que valoran el control que les permite un plan de prepago sin contrato”, dijo Eduardo Díaz Corona, CEO de TracFone Wireless, Inc. “Con la capacidad y alcance de Verizon, podremos llevar al mercado ofertas innovadoras y más asequibles, más rápido, lo que nos permite avanzar en nuestra misión de ofrecer cobertura y acceso para todos ".

Verizon pagó una contraprestación de cierre de $3,125 millones de dólares en efectivo, sujeto a los ajustes habituales, y 57,596,544 acciones de Verizon. Sujeto a que TracFone continúe logrando ciertas métricas operativas, Verizon pagará hasta $650 millones de dólares adicionales en efectivo.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en el año 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

