Fortinet blir offisiell nettsikkerhetspartner for European Tour

SURREY i Storbritannia og SUNNYVALE i Calif., Nov. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortinet, en global markedsleder innen brede, integrerte og automatiserte cybersikkerhetsløsninger, kunngjorde i dag et flerårig partnerskap med European Tour . Som en offisiell tourpartner og offisiell cybersikkerhetspartner vil Fortinet tilby ekspertise og innovative sikkerhetsløsninger for å støtte digital innovasjon i European Tour.



European Tour er vertskap for et av de største og mest komplekse «Ta med egne enheter»-miljøene i sportsbransjen, med opptil 25 000 fans, mediapersoner og nøkkelinteressenter som deltar i turneringer hver dag på flaggskipet European Tour. Det blir hetende DP World Tour neste sesong, som vil omfatte 47 turneringer i 27 land. Fortinet Security Fabric tilbyr et bredt sett av automatiserte, integrerte løsninger støttet av avansert trusselintelligens og AI-aktiverte sikkerhetstjenester. Det gjør det mulig for European Tour å forbedre sikkerhetsanalyse, rapportering og respons under turneringene, og implementere en null-tillits sikkerhetstilnærming.

European Tour driver også et hybrid skymiljø for kontor- og turneringsbaserte tjenester over hele verden. Som partner med Fortinet kan European Tour dra nytte av Fortinets tilpassningsdyktige skysikkerhetsløsninger for å bringe avansert sikkerhet, bred synlighet og kontroll på tvers av tourens skyinfrastrukturer, og øke hastigheten på operasjonene.

Michael Cole, teknologisjef ved European Tour, omtalte det nye partnerskapet slik: «De siste årene har vi vært banebrytende for turnering-som-tjeneste-konseptet, som pakker intelligente og tilkoblede golfbanesystemer inn i en skybasert «smartby»-løsning som kan rulles ut i enhver turnering. Etter som vi fortsetter å blåse liv i dette konseptet, vil Fortinets plattformtilnærming, gjennom Security Fabric-tilbudet, ytterligere forbedre styringen, overvåkingen og smidigheten til denne komplekse operasjonen og sørge for at vi gir våre ulike interessenter – enten det er fans, media, partnere eller spillere – en eksepsjonell og sikker opplevelse.»

John Maddison, EVP of Products og CMO i Fortinet, sa: «European Tour gir en fantastisk opplevelse – både for fansen deres og golfere i verdensklasse. Som European Tours offisielle cybersikkerhetspartner vil selskapet vårt bringe dyp ekspertise innen cybersikkerhetsinnovasjon til golfverdenen. Vi er henrykte over å samarbeide med European Tour, for å akselerere digital innovasjon takket være Fortinet Security Fabric, som muliggjør bred synlighet, sømløs integrasjon og granulær kontroll og automatisering.»

Max Hamilton, Commercial Director ved European Tour, kommenterte: «Etter den pågående og omfattende transformasjonen av Europatourens teknologiske landskap, har vi vært opptatt av å finne en ny partner som vil bidra til å beskytte investeringene våre og holde oss i forkant av sportsteknologien. Teknologi spiller en så viktig rolle i moderne golf, og Fortinets innovasjon og ekspertise vil øke vår evne til å levere en sikker opplevelse. Det er et ekte partnerskap i alle betydninger av ordet og viser ytterligere vårt utmerkede kommersielle momentum.»

Om European Tour-gruppen

European Tour-gruppen «tar golf videre» gjennom våre veiledende prinsipper for innovasjon, inkludering og globalisering.

Innovasjon: Vi driver innovasjon innen golf gjennom å lage prisvinnende innhold, banebrytende turneringsformater, bruk av den nyeste teknologien og oppfinnsomt fanengasjement. Vi forstår behovet for å modernisere golf for fremtidige fans, og vi brenner for å engasjere et nytt publikum samtidig som vi respekterer tradisjonen i sporten vår.

Inkludering: Vi jobber for å inkludere alle som deler en kjærlighet til golfspillet. Vi legger ned innsats for et tettere samarbeid med kvinnegolf og golf for personer med nedsatt funksjonsevne og fremmer helsegevinstene ved å spille golf.

Globalisering: Siden European Tour ble dannet i 1972, har spillere fra 37 forskjellige land vunnet turneringer. Vår direktesending når mer enn 490 millioner hjem i mer enn 150 land hver uke og genererer i overkant av 2200 globale sendetimer for hvert arrangement. Vi drar nytte av støtte fra mange av verdens ledende forretningsmerker, med Rolex, BMW, Callaway, DP World, Emirates, Workday og Zoom som offisielle partnere.

European Tour-gruppen administrerer også utviklingsutfordringen Challenge Tour og Legends Tour (tidligere kalt Staysure Tour), som er den profesjonelle golftouren for menn for medlemmer på 50 år og eldre.

European Tour-gruppen er også Managing Partner for Ryder Cup Europe, organet som sammen med PGA of America administrerer golfens største lagkonkurranse, Ryder Cup.

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) muliggjør en digital verden som vi alltid kan stole på gjennom innsats for å beskytte mennesker, enheter og data overalt. Det er grunnen til at verdens største bedrifter, tjenesteleverandører og offentlige organisasjoner velger Fortinet for å akselerere den digitale reisen på en sikker måte. Plattformen Fortinet Security Fabric leverer bred, integrert og automatisert beskyttelse over hele den digitale angrepsoverflaten, og sikrer kritiske enheter, data, applikasjoner og tilkoblinger fra datasenteret til skyen til hjemmekontoret. Fortinet er rangert som nummer 1 for flest verdensomspennende forsendelser av sikkerhetsutstyr, og mer enn 550 000 kunder velger firmaet til å beskytte sin virksomhet. Fortinet NSE Training Institute er et initiativ fra Fortinets Training Advancement Agenda (TAA), og gir et av de største og bredeste opplæringsprogrammene i bransjen for å gjøre cybertrening og nye karrieremuligheter tilgjengelig for alle. Les mer på https://www.fortinet.com , Fortinets blogg , eller FortiGuard Labs .

