Разъяснения inCruises в связи с сообщением Банка России

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САН-ХУАН, Пуэрто-Рико, Nov. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания inCruises International подготовила разъяснения для клиентов и партнеров, связанные с сообщением Банка России от 16 ноября, о том, что она внесена в список компаний, имеющих признаки «финансовой пирамиды».



Мы хотели бы акцентировать внимание на том, что компания вправе обжаловать решение ЦБ РФ. Наши юристы уже предпринимают шаги, направленные на исключение inCruises из соответствующего списка. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию и документацию о бизнес-модели компании, чтобы доказать ее законность.

Будучи глобальной компанией, ведущей свою деятельность в 191 стране, мы понимаем, насколько важен открытый и прозрачный диалог не только со своими партнерами и клиентами, но и с регулирующими органами в стране присутствия.

Мы будем продолжать сотрудничать с российскими регуляторами и защищать репутацию компании inCruises всеми законными способами.

О компании inCruises International