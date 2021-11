Verve Group et Scream Malmo augmentent leur portée de 21 % auprès des audiences uniques en activant l'ID ID5 au sein de la plateforme PubMatic

French German

LONDRES, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, PubMatic, une plateforme côté vente qui fournit des résultats notables pour la publicité numérique, a annoncé que Verve Group, une suite publicitaire mondiale axée sur les consommateurs, et Scream Malmo, une agence suédoise de médias à service complet, ont utilisé avec succès l'ID5 ID au sein de PubMatic pour atteindre et cibler efficacement de nouveaux consommateurs sur le web mobile et les ordinateurs de bureau à grande échelle.

L'abandon des cookies tiers et les modifications apportées à l'IDFA d'Apple nécessitent que les acheteurs de médias trouvent de nouvelles solutions de ciblage et de mesure d'audience, y compris sur des marchés comme la Suède où Safari détient une part de marché de 54 % dans le trafic mobile.

Verve Group et Scream Malmo se sont associés à PubMatic pour réinventer l'adressabilité web mobile d'une marque de premier plan spécialisée dans la perte de poids. Des tests A/B ont été effectués via des offres private marketplace (PMP) sur le web mobile (iOS et Android) et les ordinateurs de bureau. La phase initiale des campagnes de test a été réalisée sans appliquer de solution d'identité et, dans la seconde phase, l'ID de l'ID5 a été activée via PubMatic.

Les résultats ont montré une augmentation de 21 % de la portée de tous les types de navigateur lorsque l'ID ID5 était appliquée. En outre, Verve Group et Scream ont enregistré une augmentation de 30 % de leur portée sur le web mobile, passant à 90 % sur les stocks iOS.

« Le marché est prêt pour différentes solutions d'identité qui joueront un rôle important dans l'avenir de l'adressabilité afin d'aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs de campagne », a déclaré Carl Liverstam, directeur général des pays nordiques chez Platform161 (qui fait désormais partie de Verve Group). « Nous sommes ravis des résultats que nous avons obtenus avec PubMatic et ID5 et sommes impatients de tirer parti des capacités d'adressabilité étendues du public pour maximiser la portée et les performances pour nos clients dans le cadre de notre vision de fournir des solutions publicitaires axées sur la confidentialité. »

« L'intégration de l'ID5 ID dans notre stratégie de planification et de test de campagne nous a permis d'apporter de nouveaux avantages à chacun de nos clients avec l'adressabilité du public au cœur. Cela garantit que nous enchérissons non seulement sur les impressions les plus optimales, mais aussi que nous enchérissons de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible », a déclaré Carla Lind Andersson, responsable des médias chez Scream.

« Les résultats démontrent clairement la valeur ajoutée que les identificateurs de nouvelle génération apportent. Grâce à des tests comme ceux-ci avec PubMatic et Verve Group, les spécialistes du marketing peuvent maximiser leur portée à l'ère post-cookie », a déclaré Morwenna Beales, vice-présidente des partenariats stratégiques mondiaux chez ID5.

« Les approches évoluées de ciblage du public sont appréciées par les acheteurs de médias car elles constituent un tremplin pour une plus grande adressabilité dans un monde sans cookies. Le ciblage du côté SSP permet aux acheteurs de médias de tirer parti des solutions d'adressabilité du public disponibles telles que l'identification, le ciblage contextuel et le ciblage de données tierces. Chez PubMatic, nous permettons aux annonceurs de prendre des décisions plus éclairées, de gagner en efficacité et de créer des alternatives à long terme au ciblage basé sur les cookies », a déclaré Jonas Söderqvist, directeur régional pour l'Europe du Nord chez PubMatic.

À PROPOS DE VERVE GROUP

La suite publicitaire axée sur les consommateurs de Verve Group est un leader dans la consolidation des technologies de données, de demande et d'approvisionnement afin de créer de meilleurs résultats commerciaux pour les annonceurs et les éditeurs. Avec une approche axée sur la confidentialité, les solutions programmatiques complètes de Verve Group sont conçues pour des environnements sûrs pour la marque. Le groupe mondial bénéficie de la confiance des 100 plus grands annonceurs avec des connexions directes avec plus de 4 000 éditeurs et applications dans le monde entier. Verve Group fait partie de Media and Games Invest (MGI) et bénéficie d'une présence internationale avec plus de 20 bureaux dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.verve.com.

À PROPOS DE SCREAM

Nous sommes une agence de service complet axée sur les entrepreneurs qui travaillent avec la devise selon laquelle le tout est supérieur à la somme des efforts combinés dans différents canaux. Nous sommes plus qu'une agence de médias, nous travaillons sur la base d'informations issues de la psychologie comportementale, des données et de l'expérience pour créer les campagnes les plus innovantes et les plus efficaces possible. Nous avons des spécialistes de tous les types de médias et tirons des leçons en continu dans notre travail. Nous investissons massivement dans le développement numérique et avons, au fil des ans, créé plusieurs sociétés sœurs pour renforcer notre position en tant que l'un des principaux acteurs du marketing numérique. Avec nos autres entreprises, nous pouvons offrir à nos clients une offre de service complète contenant une gamme de services , de la production numérique à la gestion, en passant par la performance et le conseil commercial.

À PROPOS D'ID5

ID5 a été créée pour améliorer la publicité en ligne pour les consommateurs, les propriétaires de médias et les annonceurs, dans le but ultime d'aider les éditeurs à générer des revenus durables. ID5 fournit à l'écosystème publicitaire une infrastructure d'identité transparente, évolutive et respectueuse de la vie privée. Sa solution améliore la reconnaissance des utilisateurs et les taux de correspondance et fournit une identité utilisateur stable, consentante et cryptée pour remplacer les cookies tiers et les MAID. Cela permet aux éditeurs de mieux monétiser leur public, aux annonceurs d'exécuter des campagnes efficaces et mesurables et aux plateformes de maximiser la valeur des données et des stocks pour leurs clients. Créée en 2017 par des professionnels chevronnés de la technologie publicitaire, ID5 sert des clients dans le monde entier. Pour tout complément d'information sur ID5 et ses solutions, veuillez consulter www.id5.io.

À PROPOS DE PUBMATIC

PubMatic (NASDAQ : PUBM) fournit des revenus supérieurs aux éditeurs en étant une plateforme côté vente (SSP) de choix pour les agences et les annonceurs. La plateforme d'infrastructure cloud de PubMatic pour la publicité numérique permet aux développeurs et aux éditeurs d'applications d'accroître la monétisation tout en donnant la possibilité aux acheteurs de médias de favoriser le retour sur investissement en atteignant et en engageant leurs audiences cibles dans des environnements haut de gamme sûrs pour la marque sur tous les appareils et formats publicitaires. Depuis 2006, PubMatic étend l'infrastructure mondiale qu'elle détient et exploite et continue de cultiver l'innovation programmatique. Avec une main-d'œuvre répartie dans le monde entier et sans siège social, PubMatic exploite 15 bureaux et huit centres de données en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.