必扬极限 (Beyond Limits) 宣布推出用于冶炼行业的认知人工智能软件新产品

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加利福尼亚州洛杉矶, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 必扬极限 ，一家专为要求最严格的行业而设立的工业和企业级人工智能软件公司，今天宣布其新产品LUMINAI Refinery Advisor全面上市。这款基于云计算的产品与英国石油公司合作开发，利用必扬极限的认知人工智能软件，帮助关键下游石油和天然气行业更好地遵照商业运营计划、获取和运用专业知识、减少生产材料成本、最大限度提高运营效率、加快上市时间并减少浪费。



必扬极限LUMINAI Refinery Advisor通过提供基于专业工程作业、操作员知识、工艺条件的实时指导和具体指引，使得工厂操作员能更一致地完成炼油厂的运营计划，并适应不断变化的制约因素。该无代码解决方案提供了易于集成且价格合理的应用程序，在统一的数字空间中优化整个工厂的流程功能，改善规划、工程作业和运营之间的协调，以确保所有团队获得所需的具体指引，从而保持炼油厂高效运行。

“我们的新产品LUMINAI Refinery Advisor专为应对当今能源行业面临的最棘手挑战而设计。” 必扬极限的首席执行官AJ Abdallat表示，“必扬极限的工业级人工智能解决方案为工厂运营者和研发机构提供了易于理解的实时建议，以优化运营，并提高更广泛决策空间的决策速度和准确性。这些由人工智能驱动的扩展已经产生了有价值的影响，使公司得以最大限度地提高利润并取得竞争优势。”

“在动态复杂的制造业环境中，具有对当前优化机遇的实时洞察力，已经证明对我们的运营团队极具价值。”英国石油惠廷炼油厂 (BP Whiting Refinery) 的优化总监Maddy Hoyne说，“ LUMINAI Refinery Advisor在全厂范围内的快速部署，帮助我们迅速和持续地进行调整，从而在短时间内提高运营绩效。”

若要进一步了解新推出的必扬极限 LUMINAI Refinery Advisor，请点击这里访问我们的网站。

关于必扬极限

必扬极限是一家企业级人工智能公司，为能源、公用事业、医疗保健等要求严格的行业优化运营、提高效率和促进生产力。

除了传统的人工智能，我们的软件产品还采用了必扬极限的获奖认知人工智能技术，利用将以数据为中心的技术与内置人类知识相结合的混合人工智能手段，对软件所驱动的决策进行信任确认，管理运营风险，并提高盈利能力。

必扬极限成立于2014年，利用了加州理工学院喷气推进实验室为NASA太空任务开发的先进技术的重要投资组合。公司最近被 Frost & Sullivan 授予2021年最佳实践奖年度公司，并入选 CB Insights的2020年最具创新性人工智能初创企业百强榜单。

欲了解更多信息，请访问www.beyond.ai。