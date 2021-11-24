Beyond Limits 宣布推出用於煉油產業的認知 AI 軟體產品

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加州洛杉磯, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond Limits 是一家專為具嚴格要求的產業打造的工業及企業級 AI 軟體公司，其在今天宣布正式推出全新的 LUMINAI Refinery Advisor。這項與 bp 合作開發的雲端產品利用了 Beyond Limits 的認知 AI 軟體，以加強配合商業營運計畫、獲取並運用專業知識、降低生產原料成本、最大化營運效率、加快上市時間，並減少關鍵下游石油及天然氣產業的浪費。



Beyond Limits LUMINAI Refinery Advisor 透過提供以專業工程、操作知識和加工條件為基礎的即時指引和具體說明，讓工廠作業員更能持續滿足煉油廠營運計畫，並配合不斷變化的限制條件進行調整。這項無程式碼解決方案提供了易於整合且價格合理的應用程式，可在一致的數位環境中為工廠的加工工作進行優化，改善規畫、工程和營運之間的統合性，確保所有團隊擁有讓煉油廠運行效率提升的所需特定方針。

「我們的全新 LUMINAI Refinery Advisor 產品是專為當今能源產業所面臨的嚴峻挑戰所設計。」Beyond Limits 的 CEO AJ Abdallat 表示：「Beyond Limits 的工業級 AI 解決方案為工廠作業員和研發組織提供了可解釋的即時建議，以進行營運優化並在更廣大的決策範疇中改善決策的速度和精準性。這些由 AI 驅動的擴展工具已經發揮了寶貴的影響，讓公司能夠最大化其利潤並獲得競爭優勢。」

「在動態而複雜的工業生產環境中，具備對當前最佳化機會的即時洞察已證明對我們營運團隊是十分有價值的。」bp Whiting Refinery 的優化主管 Maddy Hoyne 表示：「LUMINAI Refinery Advisor 在現場的快速部署協助我們進行了快速及持續性的調整，進而在短時間內改善了營運績效。」

請點選此處到訪我們的網站，了解全新 Beyond Limits LUMINAI Refinery Advisor 的更多相關資訊。

關於 Beyond Limits

Beyond Limits 是一家企業級 AI 公司，為能源、公用事業和醫療保健等具有嚴格要求的產業進行營運優化、強化效率及提高生產力。

除了傳統人工智慧之外，我們的軟體產品也由 Beyond Limits 的獲獎認知 AI 科技提供技術，運用混合式 AI 途徑，將以資料為中心的技術與人類知識相結合，以確認對於軟體驅動決策的信任、管理營運風險，並推動盈利。

Beyond Limits 成立於 2014 年，運用由加州理工學院的噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）為 NASA 太空任務研發的先進技術重要投資組合。該公司近期在 Frost & Sullivan 的 2021 年度最佳實踐獎中被評為年度最佳公司，並被選入 CB Insights 的 2020 年最具創新性的人工智慧百大新創公司。

欲瞭解更多資訊，請到訪 www.beyond.ai。