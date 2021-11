English Danish

24. november, 2021

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse: 16/2021



Offentliggjort via NASDAQ OMX den 24. november, 2021





Kvartalsrapport – 3. kvartal 2021

Resumé

Sammenligningstallene for perioden der endte 30. september 2020 er angivet i parentes.

Koncernens tab forøgedes i årets første ni måneder, da Time Charter Equivalent (”TCE”) – raterne fortsatte med at være lave grundet reduceret efterspørgsel efter tonnage, bl.a. som følge af COVID-19 pandemien kombineret med for meget tonnage til rådighed i markedet. Den gennemsnitlige TCE-rate, som optjent i henholdsvis 3. kvartal 2021 og 9M 2021, var henholdsvis 65% and 58% lavere end den gennemsnitlige TCE-rate indtjent i henholdsvis 3. kvartal 2020 og 9M 2020.

For de ni måneder, der endte den 30. september 2021, realiserede koncernen et tab efter skat på USD 8,1 millioner (inklusiv nedskrivning på USD 4,9 millioner på skibene) sammenlignet med et tab efter skat på USD 3,9 million (inklusiv nedskrivning på USD 10,7 millioner på skibene) i den tilsvarende periode sidste år. Det markante fald i TCE-raterne og tabet af indtjening som følge af salget af de to skibe Nordic Hanne og Nordic Pia i april 2021 udgjorde hovedårsagen til tabet i 9M 2021.

Skibenes driftsudgifter i 9M 2021 var lavere og udgjorde USD 7,0 millioner (USD 8,6 millioner) primært grundet salget af Nordic Hanne og Nordic Pia i april 2021.

EBITDA faldt markant til USD 0,5 millioner (USD 14,2 millioner) grundet den lavere TCE-indtjening i 9M 2021. Eksterne omkostninger forblev uændrede med USD 1,0 million (USD 1,0 million).

Som meddelt i Selskabsmeddelelse 12/2021 er forsøgene på at finde en passende fusionspartner strandet. Bestyrelsen er løbende i dialog med Koncernens forskellige stakeholders til sikring af en forsvarlig og ordentlig nedlukning af Koncernen. I henhold til aftalen med långiverne vil de resterende tre skibe blive søgt afhændet på normal vis. Som følge heraf blev de resterende tre skibe, Nordic Agnetha, Nordic Amy og Nordic Anne, klassificerede til ”Aktiver holdt for salg” og i forbindelse hermed indregnedes en nedskrivning på USD 4,5 millioner i 2. kvartal 2021. I perioden 9M 2020 indregnedes en samlet nedskrivning på skibe på USD 10,7 millioner. Grundet det volatile marked bemærkes det, at vurderingen af skibenes forventede salgsværdi er forbundet med betydelig usikkerhed.

Koncernen realiserede en yderligere nedskrivning på USD 0,4 millioner, som følge af yderligere omkostninger i forbindelse med salget af Nordic Hanne og Nordic Pia i april 2021.

Efter afskrivninger, nedskrivninger, renteudgifter og andre finansielle udgifter, genererede koncernen et tab efter skat på USD 8,1 millioner i 9M 2021 (et tab på USD 3,9 millioner).

I perioden 31. december 2020 til 30. september 2021, faldt egenkapitalen fra at være negativ med USD 8,5 millioner til at være negativ med USD 16,7 millioner, som resultat af det akkumulerede tab i perioden.

Koncernen er ligeledes underlagt en kvartalsvis ”cash sweep mekanisme” i henhold til hvilken, koncernen – efter betaling af renter og afdrag i henhold til låneaftalen – skal afdrage likvide beholdninger, der overstiger USD 6,0 millioner, på lånefaciliteten. I 9M 2021 blev denne “cash sweep mekanisme” ikke aktiveret (”cash sweep” USD 13,3 millioner afdraget på lånefaciliteten for 9M 2020).

For 9M 2021 var cash flow fra operationen negativ med USD 0,8 millioner (netto positivt cash flow på USD 14,1 millioner) efter betaling af periodens renter på lånefaciliteten. Udover den kvartalsvise afdragsbetaling på USD 2,1 millioner, blev nettoprovenuet fra salget af Nordic Hanne og Nordic Pia anvendt til nedbringelse af banklånene i 9M 2021. Som følge heraf blev likvide beholdninger reduceret til USD 2,1 millioner den 30. september 2021 fra USD 5,4 millioner den 31. december 2020.

Som følge af Koncernen nu bevæger sig ind i en ny fase med afvikling af dets aktiviteter, udtrådte bestyrelsesformand Knud Pontoppidan og uafhængigt bestyrelsesmedlem Jens V. Mathiasen af bestyrelsen den 14. oktober 2021, jf. Selskabsmeddelelse 14/2021 af 14. oktober 2021. Hr. Esben Poulsson, et uafhængigt bestyrelsesmedlem i selskabet, blev samme dag udnævnt til ny formand for selskabets bestyrelse.

Forventningerne til 2021 er uforandrede i forhold til forventningerne udmeldt i Selskabsmeddelelse 15/2021 den 23. november 2021. TCE-indtjeningen for 2021 forventes at blive i størrelsesordenen USD 8,5 millioner – USD 10,5 millioner. Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, ligger koncernens forventede EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2021 i intervallet USD -1,0 million – USD 1,0 million. Resultatet før skat forventes at blive et tab på USD -9,5 millioner – USD -7,5 millioner.

For yderligere information venligst kontakt:

Esben Poulsson, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000

