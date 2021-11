RESULTATS S1 2021-22 : PROGRESSION DE 235 % DU RESULTAT D’EXPLOITATION (+2 022 K€ VS +603 K€ SUR S1 2020-21) ET DE 365 % DU RESULTAT NET (+1 922 K€ VS +413 K€ SUR S1 2020-21) GRACE A LA CROISSANCE DU CA (+43.5%) EN FRANCE ET A L’INTERNATION

Les Ulis, le 24 novembre 2021 à 07H00

RESULTATS S1 2021-22 : PROGRESSION DE 235 % DU RESULTAT D’EXPLOITATION (+2 022 K€ VS +603 K€ SUR S1 2020-21) ET DE 365 % DU RESULTAT NET (+1 922 K€ vs +413 K€ SUR S1 2020-21) GRACE A LA CROISSANCE DU CA (+43.5%) EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL, ET A LA DIGITALISATION. OBJECTIFS 2021-22 REVUS LARGEMENT A LA HAUSSE.

Chiffre d’affaires en progression de 43.5% à 1 4 , 9 M€ au S1 vs 10 , 4 M€ grâce aux effets accélérateurs de la digitalisation du Groupe , aux nouveautés et à la progression des ventes en France et à l’international.

Croissance généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables.

Belle performance des produits sous licence grâce aux « classiques » mais aussi grâce aux nouvelles licences signées , notamment Super Mario, Miraculous et Harry Potter .

Succès des campagnes de marketing digital en Europe .

Progression de l a marge 4 nets retraitée des effets de change de 2 .2M€ à 40.5 % contre 3 7 .0 % au 30 septembre 2020, grâce à un mix produits et clients favorable et malgré une tendance inflationniste sur les composants et les coûts logistiques .

Hausse du r ésultat d’exploitation à + 2 022,7 K€ contre + 603 K€ (+ 235 %) en 201 9 /20 20 grâce à la progression du volume d’activité , du niveau de marge et au maintien des charges fixes .

R ésultat net à + 1 922,6 K€ contre 413 K € au S1 20 19 /20 20 .

Objectifs de CA, marge et résultat revus nettement à la hausse pour l’exercice fiscal 2021-22.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers semestriels non-audités pour le semestre clos au 30 Septembre 2021.

En K Euros - Données non auditées 30 SEPTEMBRE 2021 30 SEPTEMBRE 2020 Chiffre d'affaires net 14 904 10 386 Résultat d'exploitation 2 023 603 Résultat net 1 923 432

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « Nous sommes très satisfaits de la performance de Lexibook sur le premier semestre. La digitalisation du Groupe lui permet d’accélérer sa croissance sans augmenter le niveau de charges fixes, ce qui a bien sûr un effet immédiat très positif sur le résultat d’exploitation et le résultat net. Dans un contexte de crise, nous avons su nous adapter et anticiper les décisions afin de sécuriser nos approvisionnements et satisfaire la demande forte des consommateurs sur nos produits. Nous profitons de cette situation pour déployer une campagne marketing sans précédent pour appuyer les nouveautés et les marques du Groupe, et accentuer ce cercle vertueux de croissance rentable. Je suis donc très confiant pour continuer sur cet élan pour la fin de cet exercice fiscal. »

Les chiffres clés

En k euros S1 2021/22 S1 2020/21 Variation

en % Chiffre d’affaires 14 904 10 386 +43,4% Marge brute* 8 099 4 978 +62,7% Marge brute en % du chiffre d’affaires 54,3% 47,9% Coûts opérationnels (6 077) (4 375) +38,9% Résultat d’exploitation 2 022 603 +235,3% Résultat d’exploitation en % du chiffre d’affaires 13.5% 5.8% Résultat financier (190) (305) -37,7% Impôt 90 115 -21,7% Résultat Net 1 922 413 +365,3% Free Cash-Flow / Génération de trésorerie (5 409) (1 039) Dette nette (Dette financière – Trésorerie active) 10 537 9 156 +15,1% Capitaux Propres 7 170 4 015 +78,5%

*La marge brute est le chiffre d’affaires diminué des remises de fin d’année, des achats directs, des frais

accessoires sur achats et des dotations aux provisions sur stock

L’intégralité des états financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2021 est disponible dans le rapport financier semestriel sur le site de Lexibook.

Un chiffre d'affaires en progression

Au 30 septembre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 14,9 M€ contre 10,39 M€ au 30 septembre 2020, soit une progression de 43,4 %. Les produits stars ont continué à performer, et le Groupe a bénéficié du lancement de nombreuses nouveautés dans ses principaux segments. Ceci a permis une croissance généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables. Cette hausse d’activité s’explique en particulier par les facteurs suivants :

- Le succès des produits phares du Groupe à l’international, en particulier les robots éducatifs Powerman®, déclinés cette année encore en 21 langues et qui sont présents dans la quasi-totalité des catalogues des distributeurs en fin d’année. Le Groupe dépassera cette année les 500.000 exemplaires vendus en cumul sur ce best-seller et continue à appuyer les ventes par une campagne de publicité européenne.

- La bonne performance de la marque de véhicules radiocommandés Crosslander®.

- L’engouement pour les nouveaux jouets du Groupe, en particulier les ordinateurs éducatifs, les jeux de société électroniques, les consoles de jeux et les talkies-walkies.

- Le succès des produits audio iParty® et des réveils pour enfants.

- La croissance des ventes des e-tailers liée au développement de ce réseau et aux investissements réalisés par le Groupe pour y promouvoir ses produits.

- Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, et Harry Potter. La bonne performance des licences existantes et l’arrivée de nouvelles licences expliquent le poids croissant des licences : celles-ci représentent sur le semestre 56.10% du CA vs 49.21% un an plus tôt.

Les ventes de tablettes, segment le moins rentable, sont désormais insignifiantes et ne représentent qu’à peine 2% des ventes totales sur le semestre. La croissance est tirée par le marché français, mais est également généralisée dans tous les pays sur lesquels le Groupe est positionné à l’international.

Du fait du développement des ventes à l’international, la part de la France dans le CA total se réduit légèrement en proportion à 34% sur le premier semestre 2020-21 vs 38% sur le premier semestre 2019-20. L’Europe progresse et représente 60% des ventes du Groupe sur le semestre, vs 53% un an plus tôt, le reste du CA étant stable et principalement localisé aux USA.

Progression du taux de marge brute à 54,3 %

Le tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le résultat financier et d’éléments exceptionnels inclus dans la marge brute et la marge 4 nets après participations publicitaires et royalties :





 30 SEPTEMBRE 2021 30 SEPTEMBRE 2020 Chiffre d'affaires net 14 904 080 10 386 323 Coûts d'achat des produits vendus -6 804 669 -5 408 111 Marge brute 8 099 411 4 978 212 Taux de marge brute 54,3% 47,9% Impact net de change -67 463 -127 868 Marge brute retraitée 8 031 948 4 850 344 Taux de marge brute retraitée 53,9% 46,7% Participations publicitaires 1 026 193 378 618 Royalties 977 002 627 699 Marge 4 nets retraitée 6 028 753 3 844 027 Taux de marge 4 nets retraitée 40,5% 37,0%

Grâce à un mix produits favorable, au lancement de nouveautés à forte marge, et à un mix clients également favorable, la marge brute retraitée des effets de change progresse de 6.41 points pour s’établir à 53.9%. La progression de celle-ci est rendue possible grâce à l’augmentation des volumes dans un contexte de hausse des matières premières grâce aux économies d’échelles réalisées d’une part, et à l’optimisation des coûts logistiques d’autre part, et ce malgré la hausse significative des coûts de fret. Cet écart se retrouve partiellement sur la marge 4 nets retraitée qui se monte à 6.028K€ vs 3.844K€ un an plus tôt compte tenu des investissements publicitaires accrus et de la légère augmentation de la part des produits sous licence dans le chiffre d’affaires total.

Un résultat d’exploitation en nette progression.

Le résultat d’exploitation atteint 2,02 M€, en progression de 1,42 M€, trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d’activité, dans l’amélioration du taux de marge 4 nette retraité du change et dans la maîtrise des charges.

Un résultat net également en nette progression.

Le coût de l’endettement touche un point bas compte tenu du faible niveau d’endettement du Groupe et malgré un niveau d’activité en hausse. Le résultat financier, en amélioration de 115 K€, est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l’évolution des parités USD/EUR, à hauteur de +60 K€.

Les impôts de la période représentent un profit de 89 K€ lié à des variations de valeur des actifs d'impôt différés pour 292 K€ et à des provisions IS à payer pour 202 K€.

Au final, le résultat net au 30 septembre 2021 s’améliore de 1 509 K€ et ressort à +1 922 K€ vs +413 K€ au 30 septembre 2020.

Bilan

L'endettement net est de 10,53 M€ au 30 septembre 2021 contre 2,69 M€ au 31 Mars 2021. Cette variation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (-454,8 K€), de la variation de l’affacturage (+2 889 K€) et de la variation nette de trésorerie (- 5,4 M€).

La société produit depuis plusieurs années un effort important de déstockage : le niveau de stocks avait atteint un point historiquement bas à 7,9 M€ au 30 septembre 2020. Compte tenu du niveau de commandes élevé sur les mois d’Octobre et Novembre et de la situation sur la pénurie de composants, le Groupe a choisi de sécuriser ses approvisionnements en faisant venir la marchandise le plus tôt possible. Le niveau de stocks ressort ainsi à 13,4 M€ au 30 septembre 2021 vs 7,9 M€ au 30 septembre 2020. Ce niveau de stocks répond aux anticipations de productions nécessaires pour honorer les commandes et sécuriser les marges.

Perspectives 2021-2022

Le deuxième semestre 2020-21 s’annonce en croissance soutenue, dans la continuité du premier semestre compte tenu des commandes fermes déjà en portefeuille et des approvisionnements prévus.

La campagne de publicité télévisée sur les robots Powerman est renouvelée, et le Groupe a pour la première fois lancé une campagne d’envergure de publicité digitale en Europe pour promouvoir ses nombreuses nouveautés. Celle-ci a un effet d’accélérateur sur la consommation déjà très satisfaisante des produits Lexibook tant dans les enseignes traditionnelles que sur les clients internet. Même si quelques retards de livraison interviennent, les clients acceptent généralement des livraisons même tardives compte tenu de la forte demande sur les produits Lexibook. Le Groupe sera donc en mesure de facturer les commandes enregistrées et de dépasser largement ses objectifs initiaux de croissance, de marge et de résultat sur l’exercice fiscal 2021-22.

Calendrier financier 2021/2022

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021-2022 : le 15 février 2022

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021-2022 : le 13 mai 2022

Résultats annuels au 31 mars 2022 : le 30 juin 2022





A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus: www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

