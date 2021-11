Fortsatta driftprover mot milstolpe 3 (MS3) i Höganäs

Cortus återstartar driftprover under veckan i syfte att nå den stabilitet i körningarna som tar oss till MS3.



Under oktober och november till idag har driftprover genomförts för att uppnå längre drifttider och större stabilitet vid integrerad drift av bolagets 6 MW WoodRoll®- anläggning i Höganäs. Produktionen av syngas har fortsatt helt enligt kravbild från Höganäs. Under perioden har framförallt kapacitetsökning, och högre fukthalt i biomassan testats. I samband med dessa körningar har partikelmängden i pyrolysgasen ökat på ett oväntat sätt och vissa funktioner i styrsystemet behövde justeras för den högre produktionstakten. Detta har delvis visat på nya mönster i processen som vi behöver korrigera för att säkerställa stabilitet i processen framåt. Cortus tar nu dessa nya lärdomar med sig in den fortsatta intrimningen av anläggningen. Justeringarna görs i steg med mindre ombyggnader och testkampanjer tills vi är nöjda med resultatet och kan fullfölja MS3.

Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 72h och 168h samt vid eventuella längre avbrott.

”Den tekniska utmaningen i att komma i mål med partikelavskiljning från pyrolysen är besvärande men ett lösbart problem”, säger Håkan Sigfridsson, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

