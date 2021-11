Groupe Casino : succès de l'opération de refinancement de la dette

English French

Succès de l’opération de refinancement

de la dette du groupe Casino





Paris, le 24 novembre 2021,

Le groupe Casino annonce avoir mené avec succès l’opération de refinancement de sa dette lancée le 16 novembre 2021 qui comprend :

Un abondement de son prêt à terme (Term Loan B) de maturité août 2025 aux mêmes conditions (taux d’intérêt Euribor 1 + 4%) pour un montant de 425 millions d’euros, au-delà de la cible de 400 millions d’euros initialement visée, à un prix d’émission de 99,25% du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1 425 millions d’euros ;

Obligation Nominal avant opération

(M€) Montant racheté

(M€) Nominal après annulation

(M€) Janvier 2023 270,9 51,4 219,5 Mars 2024 611,1 53,4 557,7

Les fonds levés et non utilisés à l’issue de l’offre de rachat seront utilisés pour des rachats et remboursements de dettes ultérieurs.

Le règlement livraison de cette opération est attendu dans les prochains jours.

Information importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

1 Si l’Euribor est négatif, il sera ramené à zéro





