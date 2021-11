FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 329

24. november 2021, København

Hometown A/S beslutter at forhøje selskabets kapital ved en rettet emission og varsler indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. sletning af selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S

I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 328 af 17. november 2021 har selskabets bestyrelse overvejet selskabets fremadrettede strategi og likviditetsmæssige situation.

Som beskrevet var det bestyrelsens vurdering, at der ikke var tilstrækkelig stor interesse for selskabets nye investeringsstrategi hos hverken selskabets eksisterende aktionærer eller i markedet, hvilket var baggrunden for, at bestyrelsen besluttede at annullere udbuddet af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer

Som det fremgår af det offentliggjorte prospekt af 27. oktober 2021, er selskabet afhængigt af hurtigt at få tilført ny driftskapital. Selskabets bestyrelse har derfor været i dialog med selskabets hovedaktionær vedr. tilførsel af ny kapital til selskabet uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.

Selskabets hovedaktionær har på den baggrund tilbudt at gennemføre en kontant kapitalforhøjelse i selskabet ved tilførsel af DKK 4.100.000.

Selskabets bestyrelse har derfor i dag – i overensstemmelse med generalforsamlingsbemyndigelsen i pkt. 4.2 i selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets kapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer – besluttet at forhøje selskabets kapital ved en rettet kontant emission til markedspris mod selskabets hovedaktionær.

Kapitalen forhøjes således med nominelt DKK 2.500.000 ved nytegning af 5.000.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 0,50 i en rettet emission til markedspris uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Tegningskursen for de nye aktier udgør DKK 0,82 pr. aktie à nominelt DKK 0,50, svarende til en kontant indbetaling af DKK 4.100.000.

Tegningsprisen på DKK 0,82 pr. aktie á DKK 0,50 er fastsat som den volumenvægtede gennemsnitspris for alle handler med selskabets aktier i perioden 13. oktober 2021 til 23. november 2021 (30 handelsdage).

Inden kapitalforhøjelsen udgør den registrerede selskabskapital DKK 9.328.716 fordelt på 18.657.432 aktier à nominelt DKK 0,50. Efter kapitalforhøjelsen vil den registrerede selskabskapital udgøre DKK 11.828.716 fordelt på 23.657.432 aktier à nominelt DKK 0,50. På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på DKK 0,50 en stemme. Efter kapitalforhøjelsen vil selskabets hovedaktionær eje 17.892.273 stk. aktier i selskabet svarende til 75,63%.

De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under samme ISIN som selskabets eksisterende aktier.

Ekstraordinær generalforsamling med henblik på beslutning om at slette selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S

Selskabets hovedaktionær har overfor bestyrelsen ytret et ønske om, at noteringen af selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S skal ophøre hurtigst muligt.

Den væsentligste årsag hertil er, at omkostningerne ved at opretholde en børsnotering af selskabets aktier ikke står mål med selskabets begrænsede aktiviteter.

Selskabets bestyrelse vil på denne baggrund snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet med henblik på at træffe beslutning om at slette selskabets aktier fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S (ophør af børsnoteringen). Beslutning herom skal træffes af en generalforsamling med mindst 90% af de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om sletning af selskabets aktier fra handel vil selskabets bestyrelse herefter anmode Nasdaq Copenhagen A/S om at slette selskabets aktier fra handel.

I forbindelse med den endelige godkendelse fra Nasdaq Copenhagen A/S om sletning af selskabets aktier fra handel, vil samtlige aktionærer blive tilbudt at afhænde deres aktier mod et rimeligt vederlag inden for 4 uger. Betingelserne for afhændelse vil være ens for alle aktionærer og vil fremgå af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Yderligere oplysninger:

Thomas W. Færch

Adm. direktør

E-mail: info@hometown.dk

