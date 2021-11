Fortinet bliver officiel cybersikkerhedspartner for European Tour

SURREY, Storbritannien, og SUNNYVALE, Californien, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortinet, en global leder inden for brede, integrerede og automatiserede cybersikkerhedsløsninger annoncerede i dag et flerårigt partnerskab med European Tour. Som officiel Tour-partner og officiel cypersikkerhedspartner vil Fortinet tilvejebringe sin ekspertise og innovative sikkerhedsløsninger med henblik på at støtte Tourens digitale innovationsrejse.



European Tour er vært for et af de største og mest komplekse "Bring Your Own Device"-miljøer i sportsindustrien med op til 25.000 fans, medie- og nøgleaktører, der dagligt deltager i turneringer i European Tours flagskibsturnering – som næste sæson bliver DP World Tour– fordelt på 47 turneringer i 27 lande. Fortinet Security Fabric – som tilbyder en bred vifte af automatiserede, integrerede løsninger understøttet af avancerede oplysninger om trusler og AI-drevede sikkerhedstjenester – vil sætte European Tour i stand til at styrke dens sikkerhedsanalyse-, rapporterings- og responsmuligheder under turneringerne samt implementere en sikkerhedsstrategi baseret på Zero Trust.

European Tour har ligeledes et hybridt cloud-miljø til sine kontor- og turneringsbaserede tjenester rundt om i Verden. Ved at indgå partnerskab med Fortinet vil Touren drage fordel af Fortinets fleksible cloud-sikkerhedsløsninger og dermed opnå avanceret sikkerhed, bred synlighed og kontrol på tværs af Tourens cloud-infrastruktur og øge hastigheden af sine aktiviteter.

Om det nye partnerskab siger Michael Cole, Chief Technology Officer hos European Tour, "I de seneste år har vi været banebrydende med Tournament-As-A-Service-konceptet, som pakker intelligente og forbundne golfbanesystemer til en cloud-baseret "smart city"-løsning, der kan implementeres i enhver turnering. I takt med at vi fortsætter med at føre dette koncept ud i livet, vil Fortinets platformtilgang gennem Security Fabric yderligere forbedre styringen, overvågningen og smidigheden af denne komplekse opgave og sikre, at vi giver vores forskellige interessenter – uanset om det er fans, medier, partnere eller spillere – en enestående og sikker oplevelse."

John Maddison, EVP for Products and CMO hos Fortinet, siger; "European Tour leverer en fantastisk oplevelse – det gælder både for deres fans og golfspillere i verdensklasse. Som European Tours officielle cybersikkerhedspartner vil vores virksomhed tilvejebringe den dybeste ekspertise inden for cybersikkerhedsinnovation til golfverdenen. Vi er begejstrede over at arbejde sammen med European Tour for at accelerere deres digitale innovation takket være Fortinet Security Fabric, der muliggør bred synlighed, problemfri integration og mere detaljeret kontrol og automatisering."

Max Hamilton, Commercial Director hos European Tour, tilføjer, "Efter den igangværende og omfattende transformation af Europa Tourens teknologiske landskab, har vi været ivrige efter at finde en ny partner, der vil hjælpe med at beskytte vores investeringer og holde os på forkant med teknologien inden for sport. Teknologi spiller en så integreret rolle i moderne golf, og Fortinets innovation og ekspertise vil øge vores evne til at levere en sikker oplevelse. Det er et ægte partnerskab i alle ordets betydninger, og viser yderligere vores fremragende kommercielle momentum."

Om European Tour-koncernen

European Tour-koncernen bringer golf videre ("Driving Golf Further") gennem vores retningsgivende principper om at være innovative, inkluderende og global.

Innovativ: Vi fremmer innovation inden for golf gennem skabelsen af prisvindende indhold, banebrydende turneringsformater og brugen af den nyeste teknologi og opfindsomt engagement med fans. Vi har erkendt behovet for, at modernisere golf for fremtidens fans, og vi er fast besluttet på at engagere nyt publikum, samtidig med at vi respekterer traditionerne inden for vores sport.

Inkluderende: Vi er fast besluttet på at inkludere alle, der deler kærligheden til golfspillet. Vi brænder for et tættere samarbejde med kvinders spil, handicapgolf og fremme af de sundhedsmæssige fordele ved at spille golf.

Global: Siden European Tour blev dannet i 1972, har spillere fra 37 forskellige lande vundet turneringer, og vores live-udsendelse når ud til mere end 490 mio. hjem i mere end 150 lande hver uge, hvilket genererer mere end 2.200 globale tv-udsendelsestimer for hver begivenhed. Vi nyder også støtte fra mange af verdens førende virksomhedsmærker med Rolex, BMW, Callaway, DP World, Emirates, Workday og Zoom som officielle partnere.

European Tour-koncernen administrerer også den udviklingsmæssige Challenge Tour og Legends Tour (tidligere kendt som Staysure Tour), som er den professionelle golfturnering for mænd på 50 år og derover.

European Tour-koncernen er også ledende partner for Ryder Cup Europe, det organ, der sammen med PGA of America administrerer golfens største holdkonkurrence, Ryder Cup.

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) muliggør en digital verden, som vi altid kan stole på gennem deres mission om at beskytte mennesker, enheder og data overalt. Det er grunden til, at verdens største virksomheder, tjenesteudbydere og statslige organisationer vælger Fortinet til at fremskynde deres digitale rejse på sikker vis. Fortinet Security Fabric-platformen leverer bred, integreret og automatiseret beskyttelse på tværs af hele den digitale angrebsoverflade og sikrer kritiske enheder, data, applikationer og forbindelser fra datacentret til skyen til hjemmekontoret. Som den førende blandt det meste sikkerhedsudstyr, der sendes over hele verden, stoler mere end 550.000 kunder på, at Fortinet beskytter deres virksomheder. Og Fortinet NSE Training Institute, et initiativ fra Fortinets Training Advancement Agenda (TAA), tilbyder et af de største og bredeste uddannelsesprogrammer i branchen for at gøre cyberuddannelse og nye karrieremuligheder tilgængelige for alle. Læs mere på https://www.fortinet.com, Fortinets blog eller FortiGuard Labs.

