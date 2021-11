ALSTOM SA : Alstom va transférer la plate-forme Coradia Polyvalent, le site de Reichshoffen et la plate-forme TALENT 3 à CAF

Le Groupe CAF est l’une des références internationales dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de mobilité complets. Depuis plus de 100 ans, l’entreprise s’engage et réussit à répondre aux exigences des administrations et des opérateurs de transport du monde entier.







CAF fournit une gestion complète du projet et de l’ingénierie à toutes les étapes du projet, y compris l’analyse de faisabilité, la conception du système, les travaux de génie civil, la signalisation, l’électrification et d’autres systèmes électromécaniques, la fourniture de matériel roulant et l’exploitation et la maintenance du système. En matière de matériel roulant, CAF fournit et entretient des trains à grande vitesse, des trains régionaux et de banlieue, des locomotives, des rames de métro, des tramways et des bus.







CAF est déjà présent dans 40 pays à travers le monde, avec des usines de production en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Pologne, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis.







Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.caf.net