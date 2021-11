MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen vinder strategisk partnerskab med Københavns Kommune

English Danish

MT Højgaard Holdings forretningsenhed, Enemærke & Petersen, har vundet Københavns Kommunes udbud af et 4-årigt strategisk partnerskab om renoverings- og nybygningsopgaver på børne- og ungdomsområdet og forventer at fortsætte det gode samarbejde fra 2016 mellem kommunen og partnerne i TRUST-konsortiet.

Det forventes, at Københavns Kommune (Byggeri København, ByK) vil indgå aftalen med Enemærke & Petersen efter udløbet af standstill-perioden.

Kommunen forventer, at omsætningen i det strategiske partnerskab vil blive i niveauet 2,5 mia. kr. over 4 år. Enemærke & Petersen vil løse opgaverne i et tæt samarbejde med partnerne i TRUST: Kant Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult, Lytt Architecture og Kragh & Berglund.

Det nye partnerskab er en fortsættelse af det samarbejde, der blev indledt i 2016, hvor Københavns Kommune udbød det første strategiske partnerskab i byggebranchen. Partnerskabet blev vundet af Enemærke & Petersen og partnerne i konsortiet TRUST, som siden i nært samarbejde med kommunen har udvidet, ombygget og renoveret eksisterende skoler, fritidshjem og daginstitutioner samt nyopført daginstitutioner. Under partnerskabet er der gennemført en række projekter, som alle stod færdige til tiden og blev afleveret inden for prisrammen, uden efterfølgende tvister eller konflikter.

”Vi glæder os til at fortsætte det tillidsfulde samarbejde med Københavns Kommune og dens rådgivere samt vores partnere i TRUST. De store ambitioner med ByK med TRUST i 2016 er indfriet: Det er lykkedes at skabe bedre og billigere byggeri i høj kvalitet, til tiden og uden konflikter, fordi vi tager læringen fra hvert projekt med til det næste og arbejder sammen om at nå vores fælles mål,” siger adm. direktør Henrik Mielke, Enemærke & Petersen.

Enemærke & Petersen er også del i to andre væsentlige, flerårige byggepartnerskaber. I byggepartnerskabet &os har virksomheden og dens rådgivere siden 2018 udført almene boligrenoveringer i partnerskab med boligorganisationen KAB. Som en del af Team LIVA har Enemærke & Petersen og dets rådgivere siden 2021 udført opgaver i partnerskab med den fynske boligorganisationen Civica.

”Jeg er stolt over, at store offentlige og almene bygherrer vælger Enemærke & Petersen og MT Højgaard Danmark til forpligtende strategiske partnerskaber, hvor parterne indgår i et interessebaseret samarbejde og bøjer sig af mod hinanden. Dermed gør man op med de tvister og konflikter, som der desværre stadig er for mange af i vores branche,” siger koncernchef Morten Hansen fra MT Højgaard Holding.

Aftalen ændrer ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2021, men vil yde et væsentligt bidrag til koncernens langsigtede, bæredygtige udvikling i de kommende år.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65. 

Vedhæftet fil