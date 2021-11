AS “Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2021. gada 9 mēnešiem

English Latvian

Zemāka temperatūra apkures sezonā un ievērojami augstākas dabasgāzes cenas bija divi galvenie faktori, kas ietekmēja AS “Latvijas Gāze” finanšu rezultātus 2021. gada deviņos mēnešos. Zemāka temperatūra palielināja AS “Latvijas Gāze” pārdošanas apjomus un AS “Gaso” sadales tīkla noslodzi. Vienlaikus ekonomikas atveseļošanās izraisītais dabasgāzes cenu kāpums sagādāja izaicinājumus 2021. gada deviņos mēnešos, kas bija par pamatu atvasināto finanšu instrumentu negatīvajam pārvērtējumam. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas efekts tiks kompensēts ar pārdošanas ieņēmumiem no krājumu realizācijas ziemas sezonā.

Koncerna neto apgrozījums 2021. gada pirmajā pusgadā bija 281.2 miljoni EUR, EBITDA* sasniedza -156 482 miljonus EUR un zaudējumi bija 167 471 miljoni EUR.

2021. gada deviņos mēnešos AS “Latvijas Gāze” klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 10 662 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar to pašu periodu 2020. gadā pārdošanas apjomi ir pieauguši par 26%. Ārvalstīs pārdotā dabasgāze veidoja 30% no kopējā pārdošanas apjoma.

Latvijas Gāze koncerna nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati par 2021. gadu tiks publicēti 2022. gada 23. februārī.

*Vairāk informācijas par alternatīvajiem snieguma rādītājiem var atrast finanšu pārskatu 10. lappusē.

Papildus informācija:

Romāns Tjurins

Finanšu departamenta vadītājs

Tālrunis: + (371) 67 369 139

E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

Pielikums