Urbanimmersive acquiert Immophoto

SAINT-HUBERT, Québec, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd'hui avoir complété l'acquisition de la totalité des actions en circulation de l’agence de photographie immobilière Agence Immophoto Inc. (‘Immophoto’) pour un prix d'achat total de 500 000 $, dont 300 000 $ payable comptant immédiatement, 100 000 $ payable par l'émission immédiate de 103 093 actions de la Société au prix de 0,97$ l'action et 100 000 $ payable en actions 12 mois suivant la clôture conditionnellement à l’atteinte d’objectifs de croissance des revenus d’Immophoto. Toutes les actions émises sont soumises à une période de détention de quatre mois et un jour jusqu'au 24 mars 2022.



Cette nouvelle acquisition permet à la Société de poursuivre son plan de croissance accéléré annoncé en juin dernier et fait suite aux récents succès d’intégration des entreprises de services de photographie immobilières EGP Technovirtuel, la Clique Mobile et Graphique ID acquises en juin 2021.

Immophoto, client d’Urbanimmersive, est un des principaux acteurs sur le marché québécois du service de photographie immobilière haut de gamme qui vient compléter l’offre de service de photographie immobilière de la Société au Québec et consolider sa position de force sur ce marché. Immophoto est une entreprise en croissance et profitable qui a généré des revenus de 518k$ pour son dernier exercice financier, qui possède une clientèle diversifiée principalement dans la grande région de Montréal, une vaste expérience et jouit d'une solide réputation sur le marché. Caroline Gaudreault, présidente d’Immophoto, ancienne présidente de l’Association professionnelle des photographes immobiliers du Québec (‘APPIQ’), a beaucoup d’influence sur le marché québécois et amène avec elle un vaste réseau de contacts d’affaires.

"Au cours des derniers mois, nous sommes fiers d’avoir su intégrer avec succès nos premières acquisitions d’agences de photographie immobilière. Ce succès peut se mesurer d’abord par l’adoption rapide de nos forfaits d’abonnements mensuels offerts à un prix compétitif et qui incluent le service de photographie, un microsite web, une visite 3D avec plans de plancher et une version de base d’UiMeet3D. Nous avons également bénéficier de l’arrivée de nouveaux clients d’envergure intéressés par nos forfaits et ce tout en conservant nos marges d’opérations et augmentant la portion récurrente de nos revenus. Le moment était donc bien choisi pour venir ajouter l’entreprise Immophoto et son équipe chevronnée à notre groupe, qui représente un ajout stratégique et complémentaire au Groupe et qui a pu relever le défi avec brio de poursuivre la croissance de leurs activités dans un marché immobilier défavorable », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive.

"Nous sommes ravis de nous joindre au groupe Urbanimmersive, un chef de file dans les solutions technologiques du marketing immobilier. Cela nous permettra de bonifier grandement notre offre de produits auprès de nos clients et de bénéficier de ressources additionnelles pour mieux desservir notre clientèle et poursuivre notre croissance », a déclaré Caroline Gaudreault, présidente et chef de la direction d'Immophoto.

Tours Virtuales

La Société a également complété l'acquisition de l’ensemble des actifs incorporels de l’entreprise mexicaine de services de photographie Tours Virtuales (https://toursvirtualesmexico.com/) pour un prix d'achat total de 22 000$, dont 7 000$ payable comptant immédiatement et 15 000$ payable par l'émission immédiate de 15 464 actions de la Société au prix de 0,97$ l'action. Toutes les actions émises sont soumises à une période de détention de quatre mois et un jour jusqu'au 24 mars 2022. Cette acquisition devrait permettre à la Société d’accroître ses activités au Mexique et promouvoir, via son revendeur expérimenté déjà établi au Mexique, ses solutions marketing 3D, notamment ses forfaits mensuels, ainsi que ses équipements de photographie 3D, dans ce marché vaste et prometteur (population de 126 millions d’habitants).

À propos d’Immophoto

Immophoto, fondée en 2011, est une entreprise qui offre des services de photographie immobilière haut de gamme, ayant réalisé plus de 2 000 séances photo au cours de la dernière année. Pour en savoir davantage, visitez https://immophoto.ca/.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

