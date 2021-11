Plug Power wählt Duisburger Hafen als Standort für Europazentrale

LATHAM, N.Y. und DUISBURG, Deutschland, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), ein führender Anbieter von betriebsbereiten Wasserstofflösungen für den globalen Markt für grünen Wasserstoff, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Europazentrale im Duisburger Hafen in Nordrhein-Westfalen eröffnen wird.



Plug Power ist seit mehr als zehn Jahren in Europa präsent und beschleunigt jetzt seine Investitionen auf dem Kontinent, um die grüne Wasserstoffwirtschaft durch einen neuen europäischen Hauptsitz zu entwickeln und auszubauen. Duisburg, der größte Binnenhafen der Welt, bietet dem Unternehmen direkte maritime Lieferkettenverbindungen nach Antwerpen, Belgien, und Rotterdam, Niederlande.

Dieser Standort wird es Plug Power ermöglichen, von den vielen Vorzügen der Industrie in der Region Duisburg zu profitieren, darunter eine große Konzentration von Logistik- und Transportkunden sowie hochqualifizierte Arbeitskräfte. Darüber hinaus wird Duisburg als eine der drei Hauptstädte für Wasserstofftechnologie in Deutschland angesehen, wodurch die Start eine entscheidende Rolle bei der deutschen Energiewende spielt. Damit etabliert sich Plug Power im Zentrum des europäischen Wasserstoff-Ökosystems und ist gut positioniert, um zur Entwicklung zukünftiger Anwendungen von grünem Wasserstoff beizutragen.

„Plug Power beabsichtigt, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff in Europa zu spielen und einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Wasserstoffstrategie zu leisten“, so Andy Marsh, CEO von Plug Power. „Unsere Einrichtung einer Zentrale im Duisburger Hafen unterstützt unsere ehrgeizigen Ziele, den Aufbau eines globalen Ökosystems für grünen Wasserstoff anzuführen.“

Auch Markus Bangen, CEO von duisport, betonte die Bedeutung der Ansiedlung für den Hafen und die Region: „Nachhaltigkeit ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. duisport arbeitet seit Jahren daran, klimaneutrale Verkehrsstrukturen aufzubauen und die Energiewende in der Transport- und Logistikbranche der Region aktiv mitzugestalten. Wasserstoff wird in Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen und ist für die Industrie- und Logistikbranche des Landes Nordrhein-Westfalen und des Duisburger Hafens ein entscheidender Bestandteil. Wir freuen uns daher sehr, die Europazentrale von Plug Power im Duisburger Hafen begrüßen zu dürfen und die Entwicklung dieses Standortes als Wasserstoffzentrum in Deutschland und NRW voranzutreiben.“

Der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Sören Link, erklärte: „Der Standort der Europazentrale von Plug Power im Duisburger Hafen unterstreicht die internationale Bedeutung der Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Stadt Duisburg, einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in NRW, stellt die Weichen für eine Energiewende. Sowohl das Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff als auch die neue Europazentrale von Plug Power werden einen Mehrwert für die Hafenstadt schaffen. Wir freuen uns darauf, Duisburg gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Die anfängliche, ca. 6.500 Quadratmeter große Anlage wird ein Innovationszentrum mit Entwicklungslabors, ein Überwachungs-, Diagnose- und technisches Supportzentrum, einen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff, ein Lager- und Logistikzentrum sowie Schulungsräume beherbergen. Die umfangreichen Logistikflächen des Duisburger Hafens sind für zukünftige Erweiterungen gerüstet, so dass das Unternehmen seine rasanten Wachstumspläne in Europa umsetzen kann.

Über Plug Power Inc.

Plug Power baut die Wasserstoffwirtschaft als führender Anbieter umfassender Turnkey-Lösungen für Wasserstoff-Brennstoffzellen (HFC) auf. Die innovative Technologie des Unternehmens treibt Elektromotoren mit Wasserstoff-Brennstoffzellen inmitten eines anhaltenden Paradigmenwechsels in der Stromversorgungs-, Energie- und Transportbranche an, um den Klimawandel und die Energiesicherheit zu bewältigen und gleichzeitig Effizienzsteigerungen zu erzielen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Plug Power hat den ersten kommerziell tragfähigen Markt für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie (HFC) geschaffen. Infolgedessen hat das Unternehmen über 50.000 Brennstoffzellensysteme für die Elektromobilität in Betrieb genommen, mehr als jeder andere auf der Welt, und ist zum größten Abnehmer von flüssigem Wasserstoff geworden, da es eine Wasserstoffautobahn in ganz Nordamerika gebaut hat und betreibt. Plug Power bietet Endkunden ein signifikantes Nutzenversprechen, darunter bedeutende Umweltvorteile, Effizienzsteigerungen, schnelle Betankung und niedrigere Betriebskosten. Die vertikal integrierte GenKey-Lösung von Plug Power verbindet alle kritischen Elemente, um Kunden wie Amazon, BMW, The Southern Company, Carrefour und Walmart mit Strom zu versorgen, Wasserstoff zur Verfügung zu stellen und Dienstleistungen zu erbringen. Das Unternehmen nutzt nun sein Know-how, seine modulare Produktarchitektur und seine Stammkunden, um schnell in andere Schlüsselmärkte zu expandieren, darunter emissionsfreie Straßenfahrzeuge, Robotik und Rechenzentren.

Über die Duisburger Hafen AG

MORE THAN A PORT. Die Duisburger Hafen AG ist die Eigentums- und Managementgesellschaft des Duisburger Hafens, des größten Binnenhafens der Welt. Die duisport-Gruppe bietet für den Hafen- und Logistikstandort Fullservice-Pakete in den Bereichen Infra- und Suprastruktur inkl. Ansiedlungsmanagement. Darüber hinaus erbringen die Tochtergesellschaften logistische Dienstleistungen wie beispielsweise den Aufbau und die Optimierung von Transport- und Logistikketten, Schienengüterverkehrsleistungen, Gebäudemanagement, Kontrakt- und Verpackungslogistik.

Plug Power – Safe Harbor-Erklärung

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Plug Power Inc. („PLUG“) beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Erwartungen von PLUG in Bezug auf seine mehrjährigen Investitionen und des entsprechenden Wachstums, darauf, dass die saubere Wasserstofftechnologie und die Brennstoffzellenlösungen von PLUG eine entscheidende Rolle bei der Erreichung von Klima- und Dekarbonisierungszielen spielen und in Bezug auf die Vertiefung der Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen sowie die Beschleunigung der Nachfrage und die Einführung der Wasserstofftechnologie. Sie werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen nicht als Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung oder Ergebnisse gelesen werden sollten und nicht unbedingt genaue Angaben zu den Zeitpunkten darstellen, zu denen bzw. bis zu denen eine solche Leistung oder solche Ergebnisse erzielt werden. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, sowie der Risiken in Bezug auf das Geschäft von PLUG im Allgemeinen finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von PLUG bei der Securities and Exchange Commission, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ des PLUG-Jahresberichts auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsorientierten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. PLUG ist nicht verpflichtet, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen zu aktualisieren.

