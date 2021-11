OTTAWA, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canadians for Nuclear Energy (C4NE) estime que le discours du Trône d'aujourd'hui est une occasion manquée pour le gouvernement Trudeau de placer le nucléaire à l'avant-plan de la transition énergétique du Canada, alors que nous devons faire face collectivement à une situation d'urgence climatique et nous dirigeons vers un avenir où le réseau électrique sera à zéro émission nette.



« Nous sommes tout à fait d'accord avec l'objectif de M. Trudeau d'un avenir où l'électricité sera entièrement exempte d'émissions, mais le mot "nucléaire" n'a pas été mentionné. Or, le nucléaire doit jouer un rôle clé pour que le Canada atteigne le niveau zéro émissions nettes, déclare le président de Canadians for Nuclear Energy (C4NE), le Dr Chris Keefer. Au cours de ces dix prochaines années, l'électrification rapide des transports, du chauffage et de l'industrie obligera le Canada à doubler ou tripler la capacité de son réseau », explique-t-il.

La communauté du nucléaire dispose d'ores et déjà de Canadiens et Canadiennes qui travaillent fort pour assurer une transition équitable, et c'est pourquoi l'absence de l'énergie nucléaire et de l'avenir du CANDU dans la conversation a été déroutante.

M. Keefer ajoute : « Ce nouveau super-réseau doit être extrêmement fiable pour "garder les lumières de mon hôpital allumées et les ventilateurs en marche". La seule technologie capable de garantir cette fiabilité est le nucléaire, qui doit donc constituer le fondement du programme gouvernemental visant à tout électrifier ».

La propriété intellectuelle des réacteurs CANDU - canadienne - et la chaîne d'approvisionnement de 76 000 personnes, qui va de l'exploitation minière à la production d'isotopes, en passant par la conception, la production et la remise à neuf, sont extrêmement vulnérables à l'apathie et au manque d'enthousiasme du gouvernement à l'égard de la promotion de « ce joyau de l'ingénierie canadienne » et de la solution pour atteindre le niveau « zéro émission ».

Canadians for Nuclear Energy (C4NE) attendra les lettres de mandat des ministres Wikinson et Guilbeault pour s'assurer qu'elles sont conformes au soutien que le gouvernement Trudeau a accordé à la communauté du nucléaire.

Récemment, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a tiré la sonnette d’alarme au sujet du climat en déclarant qu’« une transformation radicale du système énergétique mondial est nécessaire ». Voilà pourquoi les réponses évasives du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, aux questions sur l’énergie nucléaire lors de la COP26 sont si alarmantes. À l’inverse, l’ancien ministre des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, a déclaré à de nombreuses reprises qu'« il n’existe pas de modèle permettant de parvenir à des émissions nettes nulles d’ici 2050 sans le nucléaire ».

De plus, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a recensé quatre principaux moyens de décarbonisation pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C qui, tous, nécessitent le développement de l’énergie nucléaire et représentent ainsi un consensus scientifique.

« À l’heure où la catastrophe sans précédent des inondations en Colombie-Britannique − dernier exemple en date de l’urgence climatique − occupe l’esprit de tous les Canadiens, nous exhortons le gouvernement Trudeau à placer fermement l’énergie nucléaire au centre de la politique de transition énergétique du pays », affirme le Dr Keefer.

À propos de Canadians for Nuclear Energy (C4NE) :

Canadians for Nuclear Energy est un groupe de bénévoles, défenseurs du climat, de l’air pur et du travail, qui croit que l’énergie nucléaire est la forme de production d’énergie la plus respectueuse de l’environnement.

Pour tout complément d'information :

Noah Zatzman

Mobile : 416.708.5236

noah@aurorastrategy.com