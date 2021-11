Capgemini SE: Succès du huitième plan d’actionnariat salarié

English French

Succès du huitième plan d’actionnariat salarié

Paris, le 24 novembre 2021 – Capgemini annonce aujourd’hui que son huitième plan d’actionnariat salarié a rencontré un fort succès avec un montant souscrit de 589 millions d’euros.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Partenaire stratégique pour la transformation digitale des grandes entreprises et organisations, le Groupe enregistre une forte dynamique. Le succès de ce nouveau plan d’actionnariat salarié démontre la forte adhésion des collaborateurs à la stratégie et aux ambitions de Capgemini. »

Ce huitième plan « ESOP » (Employee Share Ownership Plan), a été souscrit par plus de 49 000 salariés répartis dans les 29 pays participants. Cette augmentation de capital, qui permet d’associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe, représente 2,1% du capital social du Groupe et portera ainsi l’actionnariat salarié de Capgemini aux environs de 9%.

Conformément aux modalités du plan d’actionnariat salarié publiées le 14 septembre 2021, 3 606 687 actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 163,36 euros, soit 87,5% du prix de référence de 186,69 euros (moyenne des 20 jours de bourse précédant le 3 novembre 2021). L’augmentation de capital correspondante devrait être effective le 16 décembre 2021.

