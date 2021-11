Voltalia progresse à nouveau dans l’indice Gaïa des valeurs françaises les plus performantes sur les critères ESG

English French

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui pour la quatrième année consécutive son intégration dans l’indice Gaïa, indice boursier ISR (Investissement Socialement Responsable) développé par EthiFinance qui distingue les valeurs françaises les plus performantes en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Les résultats de la campagne Gaïa, annoncés le 15 novembre, confirment Voltalia dans son statut d'entreprise responsable et dans sa maîtrise des enjeux RSE. Pour sa quatrième participation, Voltalia figure à la 84ème place des valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations extra-financières sur un panel de 390 sociétés, et parmi les cinq meilleurs acteurs du secteur « Utilities ».

Réalisée sur plus de 170 critères extra-financiers (gouvernance, social, environnemental et parties prenantes externes), la notation permet d'évaluer le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances en matière de développement durable.

A l’issu de la campagne 2020, Voltalia a obtenu une note générale de 78/100 (pour une note moyenne de la catégorie sectorielle de 65/100). Sa progression est constante (75/100 en 2019 et 71/100 en 2018) et souligne la concrétisation des engagements pris sur les thématiques telles que la santé et la sécurité, l'éthique des affaires ou encore la lutte contre le changement climatique.

La présence de Voltalia au sein de l’indice lui permet aussi de renforcer sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels ISR.

« Nos engagements en matière de RSE n’ont jamais été aussi importants. Nous sommes très fiers de les voir une nouvelle fois reconnus. Ils sont au cœur de la mission de Voltalia et déterminent nos actions au quotidien. Je remercie l'ensemble des collaborateurs qui nous permettent, par leur engagement, de les mettre en

œuvre », déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Revenus du 4ème trimestre 2021, le 26 janvier 2022 (post Bourse)

Gaïa-Index est l'Indice Développement Durable de référence pour les entreprises françaises cotées en bourse. Développé par EthiFinance, le Gaïa-Index sélectionne des valeurs moyennes en fonction de leurs performances extra-financières, en évaluant notamment le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE. Créé en 2009, cet indice surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,9 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 10,7 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 230 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

