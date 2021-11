Le rapport d’enquête implique des hauts responsables iraniens dans la destruction du vol PS752

English French

TORONTO, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Association des familles des victimes du vol PS752 (l’Association) a publié son rapport d’enquête sur l’écrasement du vol PS752, qui a coûté la vie à 176 civils innocents et un enfant à naître. Les conclusions du rapport, y compris des preuves primaires inédites, exposent les tentatives trompeuses et systématiques de l’Iran pour dissimuler les actions des hauts responsables de l’attentat.



Le rapport réfute largement les explications officielles de l’Iran, notamment les fausses affirmations concernant son contrôle de l’espace aérien concerné et l’unité de défense aérienne qui a abattu l’avion, y compris les affirmations selon lesquelles elle était mal alignée, qu’elle ne pouvait pas faire la différence élémentaire entre un missile de croisière et un avion commercial, ni communiquer avec le réseau de défense du pays. L’une des conclusions tirées est que, au plus haut niveau d’alerte militaire, le gouvernement iranien a utilisé les vols de passagers pour se prémunir contre d’éventuelles attaques américaines en choisissant, en connaissance de cause, de ne pas fermer l’espace aérien aux vols civils. Le rapport documente également la dissimulation des preuves par le passage d’un bulldozer sur le site de l’écrasement, ainsi que l’impact psychologique sur les familles des victimes causé par des tests ADN erronés sur certaines victimes, qui ne correspondaient pas à leur identification déclarée par les autorités iraniennes, de même que les menaces et le harcèlement sanctionnés par l’État qui se poursuivent à ce jour.

« Les conclusions de notre rapport renforcent pourquoi nous avons besoin d’aide et de soutien urgents de la part des gouvernements pour faciliter la clarification et la vérité sur ce qui s’est passé pour mener à l’écrasement du vol PS752, a déclaré Hamed Esmaeilion, président et porte-parole de l’Association. « Il est clair que cette tragédie ne peut être qualifiée de simple et horrible combinaison de coïncidences. Étant donné les constats logistiques, dont la dissimulation systématique de la cause principale de l’écrasement, la destruction des preuves sur le site de l’écrasement et les rapports vagues et trompeurs de l’Iran, tout indique que le vol PS752 a été abattu délibérément. »

L’Association, en collaboration avec le Centre Raoul Wallenberg Pour Les Droits De La Personne (CRWDP), a également déposé le rapport et une demande conjointe auprès de l’ONU pour qu’elle nomme une mission d’enquête impartiale sur les crimes liés à l’écrasement. « Alors que nous approchons du deuxième anniversaire de l’écrasement du vol PS752, l’Iran continue de dissimuler des preuves et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire taire les victimes et soustraire les responsables à l’obligation de rendre des comptes », a déclaré l’Honorable Irwin Cotler, président du RWCHR et ancien ministre de la Justice du Canada. « L’ensemble des éléments de preuve du rapport fournit les bases nécessaires à l’ouverture d’enquêtes pénales nationales et internationales afin de traduire les hauts responsables en justice. »

Avec la publication de ce rapport, l’Association poursuit son action de près de deux ans en faveur de la vérité et de la justice, notamment en demandant des enquêtes nationales et internationales, une réforme et une modification des lois internationales régissant des événements similaires, et en demandant au gouvernement canadien de faciliter la clarification de ce qui s’est passé à l’aide des actions juridiques et politiques nécessaires. L’Association espère que ce rapport incitera le gouvernement à prendre des mesures, car elle documente clairement les questions qui restent sans réponse dans le rapport final de l’Aircraft Accident Investigation Board de l’Iran publié en mars 2021 (une autre tentative de tromper le public) et dans le rapport d’enquête médico-légal du Canada publié en juin 2021.

L’Association a produit ce rapport en étroite collaboration avec des experts en médecine légale, des experts militaires, des experts de l’aviation et des experts juridiques dans le but de rendre les preuves accessibles au public. Le rapport s’appuie également sur des entretiens avec des membres du réseau de défense aérienne iranien, des témoignages de membres de la famille, des conversations avec des responsables iraniens et des déclarations publiques de ces derniers, y compris celles faites par des responsables militaires avant et après que le vol PS752 soit abattu.

Le rapport complet se trouve ici : https://www.ps752justice.com/docs/

L’enregistrement de la conférence de presse se trouve ici :

https://www.youtube.com/watch?v=QYyR2JLj5ps

Contact média

Oliveah Numan

Associé en communication stratégique

onuman@sussex-strategy.com

Hamed Esmaeilion

Porte-parole de l’Association

speaker@ps752justice.com

Site Web : https://www.ps752justice.com

Yonah Diamond

Conseiller juridique, RWCHR

yonahdiamond@rwchr.org

Site Web : https://www.raoulwallenbergcentre.org/